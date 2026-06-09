Si l’on devait n’en retenir qu’une, ce serait elle. Bien sûr, la DS a révolutionné l’automobile dans les années 50, mais la Deuche a sans doute davantage marqué l’esprit de plusieurs générations. Il faut dire qu’elle a été produite à plus de 5 millions d’exemplaires entre 1949 et 1990 !

Depuis des décennies, Citroën souhaite faire revivre cette icône, mais la démarche n’a rien de simple, bien au contraire. Pourtant, Citroën l’a actée et son patron, Xavier Chardon, s’en félicite : « Cette voiture a toujours été l’esprit de Citroën. Et aucune autre voiture ne représente mieux cet esprit que la 2cv. La 2CV originelle a donné la liberté à des millions de gens. La nouvelle fera de même pour la mobilité électrique. Pas en visant la surenchère, mais plutôt en se focalisant sur ce qui compte vraiment. Accessible. Essentielle. Parce que l’innovation ne consiste pas à ajouter plus, mais à rendre la vie meilleure. Le retour de la 2CV n’est pas seulement le retour d’une icône, c’est aussi le retour d’une vision optimiste du progrès. »

Le retour à « l’essentiel », une notion déjà tentée il y a dix ans avec la C4 Cactus. Sans vouloir réinterpréter la 2CV, elle faisait l’impasse sur certains équipements afin de conserver un prix de vente serré ; le public n’a que moyennement adhéré.

Seulement, la conjoncture a évolué depuis et le lancement d’une petite voiture économique rappelant le « bon vieux temps » n’a peut-être jamais été aussi propice. Mais à quoi ressemblera cette 2CV 2.0 ?

À ce stade, son style est figé. Le teaser communiqué par la marque évoque sans aucun doute le concept que l’on devrait voir sur le stand de Citroën au prochain Mondial de l’Automobile (du 12 au 18 octobre 2026).

On devine aisément le logo éclairé, la signature lumineuse ainsi que la partie arrière arrondie rappelant fortement la Deuche. Ces éléments devraient être repris sur le modèle de série et les optiques avant devraient être en relief, un peu à la façon de la dernière Renault Twingo. Aussi économique soit-elle, nous imaginons mal l’absence d’un toit ouvrant en toile, un équipement si caractéristique de la Deuche.

Rouler cheveux au vent nécessitera certainement de se référer à la liste des options, puisque l’objectif de Citroën reste de proposer cette citadine électrique sous la barre des 15 000 €. Elle s’inscrira dans la nouvelle catégorie des « e-car » (M0 et M1 ASEV* à définir) avec une longueur d'environ 3,80 m. Cela lui évitera de grignoter des parts à la ë-C3 (4,01 m), même si le prix de cette dernière est plus élevé : à partir de 19 990 € sans les aides.

Une technologie Stellantis ou Leapmotor ?

Même si les contours de cette nouvelle catégorie ne sont pas encore connus, elle fera l’impasse sur certains équipements technologiques, notamment d’aides à la conduite, pourrait être limitée à 110 km/h et profiter d’avantages comme une exonération fiscale spécifique ou des stationnements à tarif réduit dans les centres-villes. Surtout, elle permettra aux constructeurs d’abaisser davantage leur moyenne de CO2, sous condition d’une production européenne. C’est notamment pour cela que l’assemblage de la future 2CV sera confié à l’usine de Pomigliano d’Arco en Italie.

S’il ne fait aucun doute que le clin d’œil à la 2CV originelle est au programme, qu’en est-il de ses dessous techniques ? À ce stade, deux scénarios sont envisageables. D’après l’agence Bloomberg, elle pourrait utiliser une plateforme Leapmotor. Seulement, Stellantis a aussi dans ses tiroirs la STLA-City, celle qui officie actuellement sur la Fiat 500e.

(*) Affordable Sustainable Electric Vehicle (véhicule électrique durable et abordable)