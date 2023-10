Ce samedi, la 2CV fête ses 75 ans!

Quoi de neuf dans l’automobile ? La 2CV, modèle mythique s’il en est, fabriqué à 5 114 969 unités entre 1949 et 1990.

Si les bases de ce projet avaient été jetées en 1936, il aura fallu attendre l’ouverture du salon de Paris, le 7 septembre 1948, pour que le grand public découvre enfin ce modèle au style inimitable et aux qualités routières qui ne laissent d’étonner aujourd’hui encore, et auquel des millions d’entre nous sont liés par un souvenir (à ce propos, n’hésitez pas à nous faire part des vôtres dans la section des commentaires accompagnant cet article).

Pour marquer l’événement, le conservatoire Citroën d’Aulnay-sous-Bois (93) organise un rassemblement ouvert au public ce samedi 7 octobre, où seront réunis quelques 75 exemplaires de la 2cv, appartenant tous à des collectionneurs privés.

Il sera aussi possible de visiter le conservatoire, qui compte environ 250 modèles retraçant l’histoire de la marque. Voitures de série, utilitaires, prototypes et autres concept-cars font de ce lieu unique un « must » pour quiconque s’intéresse de près ou de loin à l’histoire de l’automobile.

Retenez au passage que l’usine d’Aulnay a fermé ses portes il y a presque dix ans jour pour jour, puisque la dernière voiture, une C3, y a été fabriquée le 25 octobre 2013. Mais c’est un anniversaire que les chevrons ne devraient guère avoir l’envie de célébrer.

