Le marché de la collection en forme, mais pas partout

Si le marché automobile français a connu une hausse de 16,1 % en 2023 par rapport à l’année précédente, celui de la voiture de collection (dont la première mise en circulation date d’au moins 30 ans) est également en progression de 4 % sur la même période. Les différents rassemblements et salons autour de la voiture ancienne ne désemplissent pas, comme nous avons pu le constater lors du dernier Rétromobile. Au total, 130 000 visiteurs se sont déplacés Porte de Versailles à Paris.

L’an passé, 29 215 véhicules ont changé de propriétaire. Seulement, il existe de fortes disparités entre les régions selon les données de AAAData. En effet, c’est en Auvergne Rhône-Alpes qu’ont été recensées le plus de transactions (3 927, + 7 %), suivi de la Nouvelle-Aquitaine (3 611, = 8 %), puis de l’Île-de-France (3 345, - 5 %). C’est en Corse que les « vieilles » voitures s’échangent le moins (144, + 5 %).

Des autos plus jeunes que leur propriétaire

Parmi toutes ces ventes, 2 176 transactions de 2CV ont eu lieu, 521 de Porsche 911, et 322 de Citroën Dyane. La marque au chevron reste la plus appréciée des collectionneurs (4 484 unités, + 5 %), viennent ensuite Renault (3 448 unités, + 12 %), et Volkswagen (2 466 unités, + 1 %).

À noter par ailleurs que l’âge moyen des véhicules vendus est de 50 ans. Celui des acheteurs est légèrement supérieur, 53 ans. Ce chiffre s'avère être inférieur à celui de l’acheteur d’une voiture neuve (57 ans).