Tout a déjà été dit sur cette Citroën légendaire à la silhouette connue de tous. Lancée en 1948 et restée au catalogue jusqu’en 1990 dans sa dernière version, la 2CV demeure une des automobiles françaises les plus marquantes dans l’histoire. Une petite auto simple et efficace dans de nombreuses situations que beaucoup aimeraient retrouver aujourd’hui dans une version contemporaine. L’évolution des normes de sécurité et de pollution empêche naturellement les constructeurs de concevoir des machines de ce genre actuellement, même si tout le monde rêve d’une voiture moderne capable de tout faire.

La Citroën 2CV, ce redoutable tout-terrain

Car oui, la 2CV était vraiment capable de tout faire. Souffrant d’un comportement dynamique médiocre à cause de sa prise de roulis catastrophique, aussi bruyante que dangereuse en cas d’accident, la Citroën avait été conçue pour pouvoir évoluer aussi bien sur des routes carrossées que des chemins escarpés. Comme le rappelle la vidéo ci-dessus tournée par TFL Classics, elle pouvait sérieusement sortir des sentiers battus grâce à sa suspension ingénieuse et sa grande légèreté (elle qui pesait à peine plus d’une demi-tonne à vide !).

Un tout-terrain devenu hors de prix

Capable d’après son cahier des charges (ou la légende) de « traverser un champ labouré sans casser les œufs installés dans son habitacle », cette Citroën 2CV est hélas devenue presque inabordable sur le marché de la collection aujourd’hui. Les exemplaires les mieux conservés s’échangent désormais à plus de 20 000€. Bon, ça reste moins cher qu’un SUV moderne…