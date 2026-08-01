Camping-cars : pourquoi sont-ils la cible préférée des voleurs ?

Si la FFVV (fédération française de voleurs de voitures) existait, et qu’elle élisait le modèle préféré de ses adhérents, les camping-cars décrocheraient certainement la palme. Car, parmi les quelques 2 500 utilitaires volés l’an passé, les plus prisés sont les Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper qui sont les bases préférées des maisons roulantes.

Des camping-cars plus faciles à fracturer que des vans ou des fourgons aménagés

C’est que contrairement aux utilitaires classiques, et même aux fourgons aménagés, qui conservent leur carrosserie d’origine, les bases transformées en profilés ou intégraux sont des invitations aux larcins. La porte d’accès arrière, tout comme la soute sont ultra-accessibles, et les surfaces vitrées (hormis le pare-brise et les fenêtres de la partie avant) se cassent d’un simple coup de marteau puisqu’elles sont en plexiglas. Une matière privilégiée par les aménageurs car elle est deux fois moins lourde que le verre.

Résultat : de véritables filières se développent, spécialisées dans ce type de vol, et dans le maquillage des maisons roulantes avant leur revente. Un réseau soupçonné d’avoir volé 151 engins a ainsi été démantelé l’an passé par la gendarmerie du Centre-Val de Loire. Plus récemment, plus d’une dizaine de camping-cars ont été cambriolés en une seule nuit sur l’aire d’autoroute de Montélimar le long de l’autoroute A7.

Mais si ces engins sont les chouchous des bandits, ce n’est pas seulement en raison de leur facilité d’effraction. C’est que non seulement ils ont une forte valeur de revente, mais qu’en plus, ils stationnent généralement longtemps et sont donc facilement repérables, et, cerise sur le gâteau, ils regorgent plus souvent d’objets de valeur (batteries portables, ordinateurs, télé) qu’une simple voiture.

Cette appétence des voleurs pour ces engins, leurs propriétaires en sont généralement conscients. Et cherchent des moyens de les faire fuir. Mais rares sont les modèles qui proposent des alarmes efficaces. S’ils disposent tous d’équipements standards, comme une voiture, ces alarmes ne couvrent que la partie avant, héritée de l’ancien utilitaire. Tout le reste est exposé, et pour le protéger, il s’agit donc d’aller puiser au rayon accessoires.

Une alarme multi-usage

Un rayon où l’on trouve à boire et à manger, et ou les appareils coûtent entre 250 et 1 000 euros pose non comprise. Référence dans le petit monde des vanlifers, la marque Thitronik est un juste milieu. Aux alentours de 500 euros, elle propose du matériel qui détecte les fenêtres ouvertes, les fuites de gaz, de départ de feu et d’intrusion évidemment, tout en se verrouillant avec le système centralisé.

Mieux, elle peut aussi se commander et alerter le propriétaire depuis son smartphone en cas de problème. Évidemment, lorsque l’on stationne dans un endroit isolé et que l’on part en rando à plusieurs kilomètres, ce type de système ne servira qu’à une chose : être prévenu du fait qu’on vient d’être cambriolé, puisque de toute manière, l’on reviendra trop tard.