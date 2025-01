Vanlife : le Fiat Ducato encore et toujours élu meilleur porteur de l'année

Les débuts d’années ne sont pas seulement les moments ou l’on prend de bonnes résolutions, c’est aussi une période propice à la remise de prix. Après le trophée Autobest, et la voiture de l’année, voilà que tombe celui qui couronne le meilleur « porteur » : la base qui sert à aménager les fourgons et autres camping-cars.

Chaque année le magazine allemand Promobil, spécialisé dans la vanlife et l’utilitaire organise cette élection en faisant participer ses lecteurs. Et en 2025, ce n'est pas une énorme surprise qui sort du chapeau puisque c’est le Fiat Ducato qui remporte le prix.

L'abonné au trophée

Une surprise d’autant moins gigantesque que le grand utilitaire l’emporte pour la 17e fois consécutive, pas moins. Il faut dire qu’il sert de base à près de 40% des fourgons aménagés du marché et un peu plus encore en ce qui concerne les gros camping-cars. Il n’y a guère que les vans qui lui échappent, mais il est trop gros pour cette gamme, plutôt du registre des Renault Trafic et, pour Fiat, de son Scudo.

L’Italien a raflé 50,6% des voix ne laissant que des miettes au deuxième, le Mercedes Sprinter, qui n’en remporte que 33,9%. Mais qu’est ce qui peut bien expliquer l’hégémonie absolue de cet utilitaire Fiat ? Rappelons cette 17e victoire d’affilée dans un prix qui n’existe que depuis 25 ans.

La raison de ce succès est simple. En 2006, la direction de Fiat utilitaires a pris une décision qui allait assurer le succès auprès des aménageurs ; concevoir une base rien que pour eux, ce que la concurrence n’a jamais fait et renonce aujourd’hui à faire, estimant que le chemin à parcourir pour rattraper Fiat est trop énorme.

Qui sera le lauréat 2026 ?

Cette base particulière, outre qu’elle est dotée d'un châssis traction et non propulsion, dispose d'une garde au sol pour un meilleur accès, propose une barre anti-roulis supplémentaire et un empattement comme une taille des voies arrière variant selon les désidératas de l’aménageur. En y ajoutant des motorisations diesel plutôt fiables, notamment le Multijet 140 ch star des stars, on obtient le ticket gagnant pour décrocher l’absolu leadership de ce marché des camping-cars et fourgons.

Du coup, on tente un pronostic pour le porteur de l’année 2026 qui sera décerné à la fin janvier de l’année prochaine. On hésite énormément entre le Fiat Ducato et le Fiat Ducato.