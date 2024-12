Le Dacia Duster remporte le trophée de l'autre voiture de l'année

Il a gagné, devant quatre autres voitures. Le Dacia Duster, troisième du nom, a décroché le trophée Autobest 2025. Ce prix, cette autre voiture de l’année, est en quelque sorte l’Eurovision de l’automobile, puisqu’il regroupe les pays du vieux continent au sens élargi, au-delà de l’UE.

Il est décerné par 31 journalistes selon une règle simple : un seul représentant par pays, issu d’un seul média, vote pour la voiture de son choix, et c’est Caradisiac qui dispose de cette voix pour la France. Ce jury s’est réuni début décembre sur le circuit autrichien de Teesdorf. Sur la piste, le Duster était opposé à la Citroën C3, au nouvel Opel Frontera, à la MG3 et au Renault Symbioz.

Cinq autos plutôt abordables qui étaient en lice, et c’est l’idée de ce trophée : qu’elles soient non seulement attractives, mais aussi le moins cher possible.

Le trophée du rapport qualité-prix

Signe des temps, les cinq voitures présélectionnées, se retrouvent avec des notes très proches dans ce classement, le plus serré de l’histoire du trophée Autobest depuis trois décennies. Ce qui démontre, qu’enfin, les constructeurs ont pris conscience de la réalité du marché européen et de son pouvoir d’achat, qui n’était plus en phase, depuis plusieurs années, avec les tarifs affichés.

Cette réalité est celle de Dacia depuis sa naissance. Et ce prix lui revient logiquement. En revanche, ce n’est pas seulement son tarif qui a valu la seconde place au Renault Symbioz, une extension du domaine du Captur. C’est plutôt un ratio prix-qualité-habitabilité qui a permis au losange d'obtenir ce podium.

À la troisième place, l’Opel Frontera a bénéficié de l’effet de nouveauté, de son prix abordable et, peut-être, de sa version à 7 places pour piquer cette médaille de bronze à son cousin proche, le Citroën C3 qui, du coup, se place à la quatrième position. La MG3 elle, termine la marche, n’ayant pour seule qualité reconnue par le jury que ses tarifs, ultra-abordables.

La fin de l'inflation des tarifs ?

Au final, et au-delà du classement, ces cinq autos sont plutôt représentatives d’une tendance : celle qui veut que les nouveaux modèles tournent le dos à l’inflation de tarifs et de montée en gamme qui animaient les marques depuis plusieurs années. Une tendance qui devrait aller en se développant au cours de 2025, tant du côté des thermiques hybridées que des électriques, qui désormais devraient répondre à un cahier des charges enfin redevenu raisonnable.