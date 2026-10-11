Souvenez-vous, en 2010, Citroën relance la marque DS avec la DS3, une citadine trois portes avec des faux airs de coupé, qui rencontre un succès immédiat et cet engouement va durer durant ses 10 ans de carrière avec plus de 500 000 exemplaires écoulés. Elle reste à ce jour la meilleure vente de la marque et de loin.

Ensuite, elle est devenue un SUV urbain sous le nom de DS3 Crossback, puis DS3, mais avec beaucoup moins de réussite. Après avoir remplacé son autre best-seller, la DS 7, la marque française qui est repassée dans le giron de Citroën réfléchit donc au retour d’une silhouette de citadine.

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Lors de la découverte de ce concept, on remarque immédiatement sa teinte bleu dichroïque, qui change de couleurs suivant l’exposition à la lumière. Spectaculaire, celle-ci a représenté un énorme travail de la part des équipes Ds. Mis à part cela, ce concept car se caractérise avant tout par un nouveau design, en particulier au niveau de la face avant, qui se symbolise par une nouvelle signature lumineuse qui se compose de projecteurs en forme de Y. La partie centrale accueille ce que DS appelle le totem, qui regroupe le logo de marque illuminé, mais également tous les éléments techniques comme les radars. Il en résulte une face avant très simple, épurée, mais avec du caractère et du dynamisme.

Une notion que l’on retrouve aussi de profil avec des airs de coupé et des dimensions très contenues avec une longueur de 4,19 m, une hauteur de 1,46 m et un empattement de 2,70 m, ce qui devrait garantir une habitabilité arrière intéressante. On connaît déjà en revanche la capacité de chargement avec 400 litres, ce qui est bien pour une citadine.

L’arrière se caractérise pour sa part par une peinture bicolore étendue, que l’on retrouve habituellement sur le pavillon et le capot de certains modèles de la marque. On remarque également les feux LED à effet 3D avec un impressionnant effet de profondeur. Enfin, le totem présent à l’avant l’est aussi à l’arrière. Il peut être personnalisé et sert de trappes pour le système de recharge, qui pourrait être repris de la Fiat Grande Panda avec son système de dérouleur.

Enfin, comme c’est devenu une habitude chez DS, la personnalisation joue un rôle important. Ce concept ne déroge pas à cette règle avec la possibilité de personnaliser le toit, que ce soit l’anneau de pavillon ou même le vitrage de celui-ci.

Beaucoup de choses demeurent encore inconnues, dont notamment l’habitacle qui reste encore secret – au moins durant un an encore –. Il en est de même des caractéristiques techniques. On sait juste pour l’instant que le modèle définitif, s’il aboutit, sera 100 % électrique et basé sur la plateforme STLA One réservée aux petits modèles du groupe.

Ce concept est donc loin de la commercialisation. DS va profiter du rendez-vous parisien pour sonder le public afin de connaître sa réaction. À vous de nous dire maintenant votre avis.