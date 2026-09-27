Ils utilisent un DS 7 Crossback comme voiture bélier pour voler 400€ de cigarettes

Les faits datent de la nuit du 22 au 23 septembre dernier. Ils ont été filmés par une caméra de vidéo-surveillance installée dans une rue de Branges, un village situé dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.

La scène filmée ressemble à un braquage de banque : elle montre un SUV noir, en l’occurrence un DS 7 Crossback (à moins qu’il s’agisse d’un DS 7 restylé ?) utilisé comme voiture-bélier pour écraser le rideau d’un petit local du centre de la commune.

Tout ça pour quelques cartouches de cigarettes

Pour mettre la main sur un butin faramineux ? Pas vraiment. Il s’agit d’un bureau de tabac, dont les caisses étaient très probablement vides au moment du braquage.

Les deux personnes attaquant le bureau de tabac sont rentrées par le rideau défoncé une fois le véhicule projeté à plusieurs reprises contre l’entrée du site. Ils ont eu le temps de rester quelques secondes à l’intérieur, avant de repartir avec 22 paquets de cigarettes soit l’équivalent de 400€ de marchandise.

Oui, on parle bien d’un braquage organisé pour 22 paquets de cigarette, dont les dégâts occasionnés (le véhicule très probablement volé et les locaux) coûteront beaucoup plus que la marchandise volée.

Comme l’expliquent les journalistes de L’Indépendant du Louhannais, une enquête a été lancée et les deux individus visibles dans la vidéo sont recherchés.