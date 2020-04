Comparatif - DS7 Crossback vs Mercedes GLC : la prudence n'exclut pas l'audace

Le Mercedes GLC est la locomotive de la gamme SUV de Mercedes en Europe. Et s’il est leader de sa catégorie, ce n’est pas par hasard. C’est un véhicule certes luxueux, accueillant et même polyvalent, mais son atout majeur, c’est l’impressionnante variété de moteurs qu’il propose. Il y a de l’essence, du diesel, de l’hybride, de l’électrique et même de l’hydrogène. Et si vous en voulez encore, des variantes coupé et AMG sont aussi disponibles. Avec lui, Mercedes répond à tous les besoins sur tous les marchés.

Pas facile pour le DS7 Crossback de se faire une place face à cette machine de guerre qui s’écoule en moyenne à près de 100 000 exemplaires en Europe chaque année. Mais la tendance est encourageante pour le SUV de PSA qui a doublé l’an dernier ses immatriculations sur le Vieux Continent. Le DS7 Crossback a séduit près de 30 000 clients. Il est épaulé depuis cet hiver par une version hybride rechargeable baptisée E-Tense. Le challenge que s’est fixé DS, à savoir représenter une marque de voiture de luxe à la française est très relevé. Plusieurs marques comme Audi et même Alfa Romeo ont mis plusieurs années à bâtir une réputation.

DS a donc misé en premier sur le style, qu’il a souhaité clivant. La partie avant arbore une calandre béante entourée de chrome, des feux de jour verticaux très voyants et des projecteurs s’inspirant du concept E-Tense. Les autres parties se veulent plus sobres avec une ceinture de caisse haute et un dessin de la partie arrière proche de l’Audi Q5.

Mercedes vient quant à lui de restyler son best-seller. Les modifications apportées à la carrosserie sont logiquement assez discrètes compte tenu des volumes qu’il génère. Elles se concentrent sur la face avant avec l’arrivée d’une calandre à lamelles et d’optiques redessinées pour s’harmoniser avec le reste de la gamme. L’ensemble est plus sportif voir masculin. Même constat à l’arrière ou le dessin des feux et la double sortie d'échappement changent de forme.

Du fait de son gabarit (4,57 m), le français se positionne à cheval entre deux catégories, celles des SUV compacts et familiaux. Pour schématiser, le DS7 Crossback, c’est un GLC au prix d’un GLA. Cette version BlueHdi 180 en finition haut de gamme est facturée 51 000 € contre 57 750 € pour le Mercedes GLC en finition Avantgarde Line.

Pratique : un Crossback petit mais costaud

Le DS7 Crossback est peut-être plus court mais pas forcément moins logeable que le Mercedes GLC. Les deux concurrents se rejettent la balle en matière d’espace aux jambes. Ce sont de très bons élèves dans la catégorie. Mais contrairement à son concurrent allemand, le DS7 ne dispose pas de tunnel de transmission pour handicaper la place centrale puisqu’il est exclusivement vendu en deux roues motrices. La version hybride rechargeable propose bien une transmission 4x4 mais sans arbre de transmission. Les deux modèles offrent la possibilité d’incliner le dossier des sièges électriquement aux places arrière mais le GLC se démarque en proposant une modularité 40/20/40, alors que le Français opte pour une configuration 2/3 – 1/3. Les volumes de coffre sont assez proches avec 555 litres de base pour le DS7 contre 550 litres pour le GLC. Banquette rabattue, le DS7 creuse l’écart offrant 1 750 litres contre 1 600 pour l’allemand. Une belle performance sachant qu’il mesure 10 cm de moins ! Le DS7 offrant ainsi un bien meilleur rapport habitabilité/encombrement.

La présentation intérieure est soignée dans le deux cas. DS a mis les petits plats dans les grands pour se mettre au niveau des marques premium avec sur les parties hautes des matériaux de luxe comme l’alcantara ou le cuir pleine fleur. Les plastiques des parties basses sont bien moins qualitatifs. Une faute de goût que ne commet pas le GLC. Son récent restylage apporte quelques nouveautés à l’allemand comme l’instrumentation numérique et le dernier système MBUX doté d’une intelligence artificielle. Malheureusement, sa facilité d’utilisation laisse toujours à désirer. Heureusement il dispose d’une commande vocale très pratique. Des fonctionnalités dont ne disposent pas le système plus basique du DS7 crossback. Mais à la différence ce dernier est bien plus simple à utiliser.

Au total des points, le DS7 Crossback remporte cette partie pratique.

Pratique DS7 Crossback BlueHdi 180 Grand Chic Mercedes GLC 220d AvantgardeLine Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,9 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation

Budget : un GLC plus cher mais plus économique

Le GLC est le plus cher à l’achat, mais il se rattrape de plusieurs façons. Déjà, il bénéficie d'un malus moins important (cycle WLTP), en rejetant 156 g de CO2 par km (650 €), contre 162 pour le DS7 Crossback (1 172 €), ce qui fait pratiquement doubler le montant du malus. Ensuite, il bénéficie d'un moteur à chaîne de distribution là où le français fonctionne avec une courroie, qu'il faudra bien remplacer un jour (en l'occurrence tous les 10 ans ou 180 000 km, ce qui reste une périodicité confortable). Les consommations officielles selon le cycle WLTP sont également en faveur de l’allemand qui réclame 5,9 l/100 en cycle mixte contre 6,2 l/100 km pour le DS7 Crossback. Enfin, et surtout, un véhicule marqué de l’étoile conserve une bien meilleure valeur résiduelle sur le marché de l’occasion, à l’inverse d’une DS, en peine construction d’image.

Tout cela fait qu'au final, le Mercedes GLC remporte la victoire sur la partie budget.

Budget DS7 Crossback BlueHdi 180 Grand Chic Mercedes GLC 220d AvantgardeLine Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,5 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : DS prend le large

Près de 6 750 € séparent le Mercedes GLC 220d Avantgarde Line du DS7 Crossback BlueHdi 180 Grand Chic, au profit du Français. Pourtant la dotation en équipements de série de ce dernier n'a pas à rougir face à celle de l'allemand.

Bien au contraire, ainsi l’instrumentation numérique est de série, alors que Mercedes réclame 900 € pour en bénéficier, tout comme le chargeur de smartphone par induction facturé 250 €, l’amortissement piloté (1 150 €) ou encore les projecteurs LED adaptatifs (1 500 €). Au final, le DS7 Crossback creuse davantage en matière de rapport prix/équipements.