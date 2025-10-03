Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ds Ds 7 Crossback

Est-il plus sûr d’acheter en occasion un DS 7 Crossback ou un BMW X3 ?

Julien Bertaux

Vous hésitez entre le SUV français au look original et l’Allemand à la réputation de qualité ? Voici les éléments qui permettent de mettre en lumière le niveau de fiabilité de l’un et l’autre et de faire le choix de la tranquillité.

S’offrir un SUV est l’envie d’un grand nombre d’automobilistes, encore davantage lorsqu’il s’agit de modèles dits « premium ». Seulement, le prix de ces Sport Utility Vehicle a de quoi en décourager plus d’un.

L’alternative est alors de se diriger vers des modèles d’occasion, évidemment moins chers, mais dont la garantie peut être arrivée à terme. Si cette dernière ne vous épargne pas d'une panne éventuelle, elle évite souvent de devoir mettre la main à la poche.

C’est pour cela que choisir un modèle ayant reçu un entretien irréprochable de la part de son propriétaire est primordial. Cela conditionne la bonne santé de votre future voiture quel que soit le modèle.

En revanche, il y a un autre facteur, propre à chaque modèle cette fois-ci : la fiabilité. Dans le cas de nos deux protagonistes, qui du Ds 7 Crossback, devenu Ds 7, ou du BMW X3 est celui qui offre la meilleure tranquillité d’utilisation. En des termes plus simples : lequel ne vous lâchera pas sur le bord de la route avec à la clé une grosse facture à régler ? Nous avons ausculté dans le détail les SUV français et allemand pour savoir vers lequel des deux, il faut s’orienter.

Les forces en présence

BMW X3

Nous commençons les présentations par le BMW X3, une troisième génération répondant au code interne G01 et apparu en 2017. Lors de sa sortie, il ne laisse que peu de répit à ses concurrents : qualité de fabrication, équipements, habitabilité, comportement routier, motorisations, il cumule les qualités.

Tout n’est pas rose pour le SUV allemand puisque le système multimédia n’est pas des plus modernes, le confort avoue une certaine fermeté et les prix restent élevés. L’offre est logiquement plus raisonnable en seconde main, les annonces débutent sous la barre des 19 000 € sur le site La Centrale.

Son concurrent du jour n’est pas plus âgé car commercialisé également depuis 2017. Tout d’abord apparu sous le nom de DS 7 Crossback, il se nomme tout simplement DS 7 depuis son restylage de 2021. Afin de soutenir la comparaison face aux modèles allemands premium, DS soigne l’intérieur de son SUV : sièges habillés de cuir façon bracelet de montre, commandes en aluminium ornées de guillochage, Alcantara sur la planche de bord, montre BRM… L’ensemble est plutôt soigné, même si le style est à l’opposé du classicisme du BMW.

Le SUV a pour lui un grand confort de suspension, une belle habitabilité et un coffre logeable. En revanche, les moteurs à la petite cylindrée ne font pas le poids face aux « six en ligne » bavarois. À noter également que l’ergonomie, notamment de la climatisation, n’est pas des plus simples.

Sur le site d’annonces La Centrale, le DS 7 Crossback démarre bien plus bas : à partir de 12 000 €.

Les problèmes récurrents du DS 7 et du BMW X3

Nous n’avons retenu que l’essentiel des soucis rencontrés par ces deux SUV. Puisqu’un modèle ne fait pas l’autre, il faut préciser que tous les modèles ne sont pas touchés par les dysfonctionnements cités ci-dessous.

Les pannes lourdes ou immobilisantes

DS 7 Crossback/DS 7 :

  • 1.5 BlueHDi : le DS 7 est épargné des soucis qu’a pu rencontrer ce moteur. En effet, la chaîne de distribution qui relie les arbres à cames peut se casser. Néanmoins, des bruits métalliques peuvent vous alerter, alors tendez l’oreille. Si l’entretien a été suivi en concession, la marque prend en charge la totalité de l’intervention jusqu’à 5 ans ou 150 000 km.
  • Réservoir d’AdBlue : cela commence souvent par un message « défaut pollution », mais peut conduire à une immobilisation. L’urée se fige et se cristallise, ce qui a pour effet qu’elle ne peut plus être injectée. Second problème, elle déforme le réservoir, ce qui peut aussi conduire à la même fâcheuse conséquence.
  • Chaîne de traction : dysfonctionnement du système hybride pouvant nécessiter le remplacement du moteur arrière

BMW X3 :

  • Rien à signaler à ce chapitre.

Autres pannes ou faiblesses

DS 7 Crossback/DS 7 :

  • Usure des pneus : ceux qui équipent le train arrière s’usent de façon prématurée avec parfois moins de 25 000 km parcourus. Pour tenter de remédier au problème, les amortisseurs arrière sont remplacés.
  • Crémaillère de direction : comme pour les pneumatiques, elle peut s’user de façon trop rapide et nécessité son remplacement.
  • Filtre à particules : on recense quelques cas de changement du filtre sur les diesels 1.5 et 2.0 BlueHDi.
  • Comportement routier : plusieurs utilisateurs rapportent des réactions étranges du train arrière notamment sur les raccords. Bras longitudinaux, voire amortisseurs, sont alors remplacés.

BMW X3 :

  • Pneus : quelques usures rapides sur le côté extérieur de la bande de roulement à l’avant ont pu être relevées.

L’aspect extérieur

DS 7 Crossback/DS 7 :

  • Infiltration d’eau : de nombreux cas de feux arrière qui prennent l’eau sont répertoriés, notamment sur les premiers millésimes.
  • Toit ouvrant : moins courant que les optiques, de l’eau peut également s’infiltrer au niveau du toit ouvrant, nécessitant le remplacement de son joint.
  • Hayon électrique : il présente des dysfonctionnements, tant lors de l’ouverture que de la fermeture.

BMW X3 :

  • Feux : quelques très rares dysfonctionnements ou panne des feux arrière à LED. Et certaines optiques et feux arrière ont montré un défaut d’étanchéité. À remplacer si elle persiste.

Finition intérieure

DS 7 Crossback/DS 7 :

  • Sellerie : quelques cas évoquent des soucis de couture des sièges avant. Globalement, le DS 7 est un bon élève en ce qui concerne la qualité de son intérieur.

BMW X3 :

  • Rien à signaler à ce chapitre à part de très rares usures des boutons à finition aluminium (faux aluminium pour être exact…).

Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :

DS 7 Crossback/DS 7 :

  • Mémoire du siège conducteur : sans raison particulière, la mémoire du siège conducteur « s’efface » obligeant à régler de nouveau sa position de conduite.
    Vitres électriques : leur fonctionnement peut être aléatoire, nécessitant parfois d’insister sur les commandes.
  • Caméra avant : l’image peut devenir floue ou se figer.
  • Radio : les réglages des stations peuvent disparaître, il faut alors reprogrammer ses stations favorites.
  • Infodivertissement : les dysfonctionnements sont nombreux et variés, avec des lenteurs, un écran qui se fige, le Bluetooth qui se coupe, des bugs de la navigation…

BMW X3 :

  • Bugs électroniques. Ils sont plus rares que pour beaucoup de modèles du marché, mais on peut signaler des aléas non récurrents du GPS, du Bluetooth dont le son peut comme se « décaler », de la fonction d’appel aux téléservices qui ne marche plus, de la télécommande qui ne tient pas la charge, ou du système de détection du trafic avant qui se met en défaut. Le régulateur peut parfois aussi se couper, c’est souvent lié à la détection de trafic avant. En général, BMW arrive à résoudre efficacement les dysfonctionnements, par des mises à jour ou remplacement de boîtiers.

Le bilan

BMW X3

Le constat est clair, le DS 7 s’avoue vaincu dans ce match. La faute en grande partie à son moteur diesel qui cumule les problèmes de chaîne d’arbres à cames et de réservoir d’AdBlue. Un DS 7 essence est davantage conseillé. La crémaillère de direction et le filtre à particules ne l’aident pas non plus. À côté, le BMW X3 n’est pas sans reproche, mais évite les pannes les plus lourdes et les plus coûteuses.

Avis Ds Ds 7 Crossback

13,6 /20

Ds 7 Crossback 2.0 BLUEHDI 180 GRAND CHIC AUTOMATIQUE (2018)

Par Xtof le 31/12/2023

Difficile de trouver les bons moments, lorsque les mauvais sont nombreuxGlobalement, la DS7 est un beau véhicule et qui fonctionner correctement Consommation moyenne mixte 6,2/6,4 l’au 100 pour un moteur 2 L dieselTres court rayon de braquage, c est vraiment le seul véhicule que j si pu avoir avec un tél avantage.Problèmes : beaucoup trop !Mais surtout , c est la manière dont le réseau DS les prends en considération….par hypothèse, le réseau est surpris et pas informé…..alors que tout le monde sait …Ce que j ai ey- 2 feux arrière qui prennent l eau - véhicule qui flotte et fait à un claquement à la suspension AR …..cylindres blocs changés - pompe à eau qui lache- ligne catalytique changée - re feux qui prennent l eau …- qq pb intempestifs d électronique ……..15/7/2024 bilan avec quelques mois de plusJ arrive à 139000 kmTout allait mieux, mais ça n’a pas duré …..Re problème sur les 2 feux arrières avec beaucoup d’eau….pb pas résolus chez DS, mais on me dit qu il faut bien écluser les stocks 🤔!Les 2 feux arrières à nouveaux remplacés …….et la semaine dernière, problème de pompe à injection qui fait de la limaille dans le circuit …., il faut changer les 4 injecteurs, la pompe, les circuits de GO, le réservoir…..pour 6500€ 🥵🥵🥵…..c est ça la qualité et la fiabilité française!Je suis en attente d une réponse pour une indemnisation du réseau ….je vous tiendrai informé …..reponse de DS ... prise en charge à 40% ..... facture pour 3639 euros ........................................20/12/2024....nouveau problemepas de chauffage coté passager .... malgré toutes les aides sur les forums, impossible a solitionner ... rdv DS 22-/1/25 .... a suivre.............................19/1/2025nouveau problemeimpossible de fermer la trappe a carurant .....🤞

16,4 /20

Ds 7 Crossback 1.6 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE+ EAT8 (2021)

Par §oma236Tj le 24/11/2023

C'est mon deuxième DS7, comme quoi, je ne suis pas rancunier ! Le premier était un 180 HDI, un des prmeiers sortis. Je m'attendais à essuyer les plâtres, ça n'a pas raté ! Hélas, avec le second que j'ai toujours en LOA, rien de tout ce que j'avais signalé comme défaut de jeunesse n'a été réglé. Pire encore, au niveau ergonomie, je me demande à quoi pensent les concepteurs de DS ?Mettre des commandes en dessous du volant, donc totalement inaccessibles sauf à se contorsionner en roulant, c'est n'importe quoi. Le plancher du coffre qui contient le matériel de secours en cas de crevaison occulte l'éclarage du coffre quand on le soulève ! Bravo la sécurité de nuit, etc, etc.... La cerise sur le gâteau, c'est l'autonomie en électrique, j'e n'ai jamais dépassé 48 km et à condition de rouler sans chauffage, sans clim, bref, un vrai bonheur. Quant à l'autonomie essence, sur les 640 km annoncés au tableau de bord, quand on arrive en en faire 500, c'est le bout du monde, d'où ravitallements bien trop fréquents en surveillant la jauge en permanence. Pour le reste, commandes électriques bien trop lentes en général sans parler des mises à jour navigation et ODB interminables. J'en terminerai avec l'archaïque appli MYDS qui ne fonctionne que très rarement et qui renvoie souvent des chiffres erronés et qui refuse la transmission des itineraires préparés sur smartphone.

9,8 /20

Ds 7 Crossback 1.6 PURETECH 180 PERFORMANCE LINE + AUTOMATIQUE (2018)

Par Stef le 13/11/2023

Belle voiture de l'extérieur. Pour ma part ça fait 2 ans que je l'ai et elle passe son temps au garage. En moyenne 1 foi tout les 2 mois ( couvercle culasse, feux qui prennent l'eau, boutons lève vitre cassés, triangle arrière, transmission droite, transmission gauche, rotule de crémaillère et maintenant infiltration importante dans le coffre) je pense que je suis tombé sur une mauvaise série... c'est ce que le responsable de mon DS STORE m'a dit (super comme communication...)Après changement du couvercle de culasse surconsommation et là je dit au responsable de regarder, Finalement il me dit de lever le pied. La communication est à revoir chez DS STORE. Enfin bon courage à ceux qui en possèdent une, pour ma part mon expérience chez DS est un gros échec.

9,6 /20

Ds 7 Crossback 1.6 PURETECH 225 SO CHIC AUTOMATIQUE (2018)

Par  le 22/10/2023

Cette voiture est magnifique sur un plan esthétique et avec un grand confort de conduite (j'avais le modèle Opéra full options) par contre il n'y a que le prix qui est premium. Acheté en 2021 modèle 2018, moteur mort au bout de 9 mois d'achat (heureusement sous garantie et intégralement changé) par contre phares aquarimum en 2023 (déjà eu en 2020 selon le concessionnaire) il a fallu 3 semaines pour qu'il soit changé alors que le défaut est de conception, silent block à changer au bout de 5 ans. Là encore un défaut de conception mais pris en charge seulement à 50% par DS... Sans compter la fuite du réservoir clim qui a demandé 3 semaines pour un rv diagnostique et m'a couté 1200€.Du coup je file chez Lexus pour ne pas attendre la prochaine panne...Désillusion aussi à la revente la décôte la moins forte a été de 20% par an...VW était encore - bienA fuir si vous voulez éviter les problèmes et service loin d'être à la hauteur. Bye bye pour moi les voitures françaises.

