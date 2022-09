Essai - DS 7 restylée (2022) : un deuxième 7 pour confirmer

EN BREF Version restylée SUV familial Changement d’appellation À partir de 44 700 €

Commercialisée depuis 2018, la DS 7 Crossback s’est très vite imposée comme un véhicule incontournable pour la marque française. Elle est ainsi devenue en quelques mois son modèle le plus vendu et elle a même représenté plus de la moitié des ventes du constructeur tricolore. Elle a surtout permis à DS d’affirmer sa position sur le marché premium puisqu’elle a été le SUV premium le plus écoulé en France entre 2018 et 2021. Impossible donc de démentir son succès.

Toutefois, après bientôt cinq ans de carrière, il est temps pour cette DS 7 de se refaire une beauté, comme le veut la tradition dans le monde automobile. Et oui, vous avez bien entendu, on doit dire maintenant DS 7 et non plus DS 7 Crossback. Changement donc de nom puisque le terme « Crossback » n’a pas plus la côte que cela auprès des clients. Et il est fort probable qu’il en soit de même dans quelques mois pour son petit frère, le DS 3 Crossback qui deviendrait donc DS 3.

Une personnalité complètement renouvelée

Cette question de sémantique réglée, les évolutions esthétiques apportées à cette DS 7 sont importantes et se remarquent dès le premier coup d’œil. Elles se concentrent majoritairement sur l’avant et l’arrière.

Ainsi, de face, on remarque immédiatement la nouvelle signature lumineuse et notamment les feux de jour inédits. Finis les verticaux d’avant restyling, ils sont remplacés par de nouveaux qui s’inspirent de ceux présents sur les concepts DS X E-Tense et Aero Sport Lounge. Dénommés « DS Light Veil », ils se composent de quatre traits composés de 33 LED. Sur le plan technique, il s’agit d’une surface polycarbonate gravée au laser et peinte sur la seule surface interne de manière à lui donner un aspect alternant lumière et zones peintes couleur caisse. Cette nouvelle entité côtoie des nouveaux projecteurs plus fins, mais qui changent de technologie. Fini, les cristaux qui tournent et qui constituaient l’une des marques de fabrique de DS. Désormais la marque française a fait appel à des projecteurs Pixel LED composé de 84 LED qui permettent d’optimiser l’éclairage suivant les conditions de circulation et climatiques. Les autres changements portent sur la calandre qui a été élargie tandis que les DS Wings – ces éléments chromés – sont désormais de taille réduite. La partie basse du bouclier a également été redessinée et le soft noze - pièce entre le capot et la calandre - a été aussi légèrement revu.

La poupe reçoit également son lot de nouveautés avec l’adoption d’un hayon inédit avec des lignes de caisse plus marquées. Les feux sont plus fins et entre eux ne figure plus le nom DS7 Crossback mais DS Automobiles.

Au final, on a eu tendance à souvent critiquer le côté bling-bling et tape-à-l’œil de certains modèles de DS. Les critiques semblent avoir été retenues. Résultats : la DS7 ne perd pas en personnalité, bien au contraire, elle en gagne et renforce par là même son côté statutaire

Une version E-Tense 360 au design plus sportif C’est la nouveauté de ce restyling : l’introduction d’une version hybride rechargeable de 360 ch, qui vient chapeauter la gamme. Au-delà des spécificités techniques, celle-ci se caractérise par quelques éléments stylistiques particuliers comme de nombreuses pièces de carrosserie noires, des jantes 21 pouces, une hauteur de caisse rabaissée et des voies élargies. De quoi donner à cette DS 7 encore plus de caractère.

Un intérieur toujours aussi classe

Si l’extérieur évolue énormément, ce n’est pas le cas de l’habitacle qui demeure inchangé. À vrai dire, ce n’est pas un mal puisque cela représentait l’un des points forts de cette DS 7. On retrouve donc l’ambiance très valorisante du SUV français avec des matériaux de qualité (cuir, alcantara, aluminium), certains détails spécifiques à la marque comme le point perle, le guillochage ou la montre BRM escamotable.

Ces matériaux nobles peuvent complètement habillés l’intérieur que ce soit la planche de bord, les contre-portes et même le pavillon. DS profite d’ailleurs de ce restyling pour introduire de nouvelles trames de cuir. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique de 12,3 pouces dont les graphismes ont été modernisés et qui peut être relayés par un large affichage tête haute. L’écran multimédia de 12,3 pouces également reçoit pour sa part le nouveau système d’exploitation de Stellantis, qui marque un progrès notable en matière d’ergonomie et de fluidité. Seul regret, la présence toujours sur la console centrale des lève-vitres.

Comme les dimensions restent inchangées, avec notamment une longueur de 4,60 m, statu quo concernant les aspects pratiques, qui demeurent toujours très intéressants avec une habitabilité arrière généreuse et un coffre pouvant accueillir un volume de 550 litres que la motorisation soit hybride rechargeable ou thermique.