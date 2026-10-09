Achetez une voiture, DS vous offre le carburant
« Trois ans de carburant offerts », l’accroche a l’avantage d’attirer le chaland en ces temps de prix à la pompe au sommet. Mais que peut bien cacher cette campagne de promotion ?
Depuis quelques mois, les voitures électriques n’ont jamais eu autant de succès, que ce soit en neuf comme en occasion, les ventes de boîtiers de conversion à l’éthanol explosent et certains propriétaires de modèles diesel sont tentés de rouler « au rouge » ou au GNR (gazole non routier).
Difficile dans ce cas pour un constructeur de vendre un modèle diesel (avec un prix du litre supérieur à 2,35 €), qui plus est lorsqu’il vient d’être remplacé. Un argument béton est indispensable, celui d’offrir le carburant pendant trois ans est imparable !
Dans les faits, le carburant n’est pas réellement offert. La marque propose une remise à l’achat équivalente à un kilométrage moyen de 20 000 km par an, en prenant en compte une consommation moyenne de 5,6 l/100 km et d’un prix du gazole à 2 € le litre. Au total, la ristourne s’élève à 6 000 €, intéressant.
Une nouvelle DS N°7 vraiment plus cher ?
Toutefois, il y a fort à parier qu’il est possible de négocier davantage. Il s’agit de DS 7 en stock et la nouvelle génération est d’ores et déjà commercialisée. Plus moderne et technologique, le DS N°7 se révèle très confortable, bien présenté, habitable et profite d’une consommation mesurée en version Hybrid 145 ch, à défaut d’un réel agrément moteur.
À noter que le nouveau-né est facturé à partir de 43 500 €, alors que le Ds 7 HDi, une fois remisé, est encore vendu 39 750 €, un écart qui n’a rien d’extraordinaire. Laissez exprimer le négociateur qui sommeille en vous.
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