Achetez une voiture, DS vous offre le carburant

Depuis quelques mois, les voitures électriques n’ont jamais eu autant de succès, que ce soit en neuf comme en occasion, les ventes de boîtiers de conversion à l’éthanol explosent et certains propriétaires de modèles diesel sont tentés de rouler « au rouge » ou au GNR (gazole non routier).

Difficile dans ce cas pour un constructeur de vendre un modèle diesel (avec un prix du litre supérieur à 2,35 €), qui plus est lorsqu’il vient d’être remplacé. Un argument béton est indispensable, celui d’offrir le carburant pendant trois ans est imparable !

Dans les faits, le carburant n’est pas réellement offert. La marque propose une remise à l’achat équivalente à un kilométrage moyen de 20 000 km par an, en prenant en compte une consommation moyenne de 5,6 l/100 km et d’un prix du gazole à 2 € le litre. Au total, la ristourne s’élève à 6 000 €, intéressant.

Une nouvelle DS N°7 vraiment plus cher ?

Toutefois, il y a fort à parier qu’il est possible de négocier davantage. Il s’agit de DS 7 en stock et la nouvelle génération est d’ores et déjà commercialisée. Plus moderne et technologique, le DS N°7 se révèle très confortable, bien présenté, habitable et profite d’une consommation mesurée en version Hybrid 145 ch, à défaut d’un réel agrément moteur.

À noter que le nouveau-né est facturé à partir de 43 500 €, alors que le Ds 7 HDi, une fois remisé, est encore vendu 39 750 €, un écart qui n’a rien d’extraordinaire. Laissez exprimer le négociateur qui sommeille en vous.