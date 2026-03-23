Modifier son auto pour qu’elle accepte de brûler du GPL ou du bioéthanol E85, voici la solution pour réduire sa facture de carburant. Seulement, cela nécessite de devoir mettre à la main à la poche avant de constater des économies. Surtout, seuls les modèles à essence peuvent en profiter.

Pour les automobilistes roulant au diesel, aucune alternative n’existe. Un fait qui s’accompagne d’un carburant dont le prix à la pompe est le plus élevé. Pour certains, la solution consiste à « rouler au rouge ». Cette expression émane tout simplement de la couleur du carburant, le gazole non routier (GNR) ou fioul domestique.

Le premier, strictement encadré, peut être utilisé pour faire fonctionner des engins agricoles, forestier ou de chantier, alors que le second n’a pas à se retrouver dans le réservoir d’un véhicule, quel qu’il soit. Leur taxation moindre que le carburant routier les rend moins chers : environ 1,80 € le litre. Comme le reste de l’énergie, le prix a aussi flambé ces dernières semaines, mais il reste plus attractif que le diesel qui s’affiche en moyenne à 2,10 € ! Rouler au rouge peut être tentant.

Que risque-t-on ?

Utiliser le GNR ou le fioul domestique dans votre voiture est strictement interdit puisque cette pratique est considérée comme une fraude fiscale. Selon l’ampleur du volume consommé, une voiture particulière n’aura pas le même impact qu’une flotte entière de véhicules d’entreprise, vous encourez jusqu’à trois ans d’emprisonnement, une confiscation du véhicule et une amende comprise entre 500 et 1 250 €. Lors d’un contrôle routier, il ne sera pas très compliqué pour les forces de l’ordre de repérer la supercherie. L’odeur à l’échappement est spécifique et sa couleur rouge peut apparaître au niveau du filtre à carburant, voire à la sortie de l’échappement.

Que risque votre auto ?

Remplacer le gazole par du GNR ne comporte pas de gros risques pour votre moteur. Ce carburant n’est pas véritablement néfaste pour les éléments mécaniques vitaux. Toutefois, les injecteurs et la pompe haute pression peuvent mal vivre l’expérience, de même que les systèmes de dépollution comme le catalyseur et le filtre à particules. Sachez que ces éléments sont coûteux à remplacer.

Où trouve-t-on du gazole non routier ?

Ce carburant se trouve chez les spécialistes de la vente de produits énergétiques, mais il est possible d’en dénicher dans certaines stations-service, davantage en zone rurale. Ce dernier point de vente est aussi un bon moyen pour se faire attraper par les forces de l’ordre…