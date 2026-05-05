Bioéthanol E85: le carburant anti-crise réaccélère plein gaz

Début février, Caradisiac s’interrogeait sur ce qui "coinçait" avec le bioéthanol E85, carburant dont la consommation patinait malgré une taxation avantageuse et une distribution assurée dans 40% des stations-services du territoire. Réponse possible : l’écart de prix avec le sans plomb classique ne devait pas être jugé suffisamment intéressant pour justifier l’acquisition (pour 700 à 1000 €) d’un boîtier électronique permettant d’alimenter son moteur avec ce carburant mêlant une proportion de 60 à 85% d’éthanol d’origine agricole à du sans plomb.

Mais ça, c’était avant. Avant le début des hostilités en Iran, lesquelles ont eu pour conséquence directe une flambée des cours du pétrole, et pour conséquence indirecte un net regain d’intérêt pour les énergies dites alternatives. L’électrique voit sa côte grimper en flèche, même en occasion (transactions en hausse de 63% pour les "voitures à pile" en avril, selon AAA Data), et l’E85 voit sa demande repartir à la hausse.

Interrogée ce matin par Caradisiac, la Collective du bioéthanol, qui défend les intérêts de la filière, fait état d’une consommation en progression de 10,6% en mars-avril par rapport à la même période en 2025, tandis que la part de marché s’établissait à 6,6% en avril, soit 1,1% de mieux qu’en mars "Avril 2026 marque le redressement de la courbe de la consommation d’E85 alors que les volumes étaient en légère baisse en début d’année", précise la Collective.

Constatation similaire du côté des fabricants de boîtiers. FlexFuel, l’un des leaders du marché, fait part de ventes multipliées par 4 à partir du 23 mars (par rapport à janvier/février), et par 8 (voire 10 certains jours) durant la première quinzaine d’avril ! Les demandes d’information sont à l’avenant, avec un trafic sur le site quintuplé entre le 22 mars et le 18 avril.

Même si ça s’est un peu tassé depuis, une dynamique est clairement à l’œuvre avec ce carburant, qui anime majoritairement de petits véhicules. Le top 5 des modèles équipés de boîtiers en France se compose des Renault Clio, Dacia Sandero, Peugeot 206, Renault Twingo et Citroën C3, selon eFlexfuel, autre fabricant de boîtiers. Il faut dire que la concurrence reste calmé côté constructeurs, puisque seul Ford joue le jeu en proposant un Kuga Flexifuel équipé d’origine, vendu à 11 300 unités l’an dernier en France.

On relève au passage qu’à la fin 2025, ce sont 418 000 automobilistes qui étaient passés au Superéthanol-E85 (259 000 avec un boitierflex-E85 homologué et 159 000 avec un véhicule flex-E85 d’origine) depuis l’apparition de ce carburant en 2006. Nul doute que ce chiffre connaîtra une hausse importante d’ici la fin de l’année, d’autant que 93% des automobilistes habitent à moins de 10 km d’une station distribuant de l’E85.