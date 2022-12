Comment adapter sa voiture pour rouler à l’éthanol ?

Les boîtiers de conversion permettent d’adapter en quelques heures une voiture essence Euro 3 minimum, compatibles SP95-E10. Un investissement qui réduit le budget carburant de 40 %.

Qu’est-ce qu’un boîtier de conversion ?

Un boîtier de conversion est un appareillage électronique incorporant une interface qui lui permet de s’adapter avec exactitude et en temps réel à la composition précise du carburant utilisé.

Il existe deux types de boîtiers de conversion : l’injection indirecte qui représente 70 % du marché et l’injection directe pour les véhicules les plus récents et haut de gamme puisque, par exemple, toutes les entrées de gammes équipées de moteur de plus faible puissance de chez Peugeot, VAG, Toyota ou Renault sont en injection indirecte.

Certains boîtiers à injection directe sont désormais « intelligents ». Les boîtiers classiques doivent être réglés manuellement, ce qui pose parfois de problèmes avec les dernières générations de moteurs à injection directe, où cette logique de réglage manuel trouve ses limites, du fait de la complexité des réglages nécessaires. Grâce à l’intelligence artificielle, un boîtier intelligent lit le signal en temps réel, l’apprend et le reproduit pour optimiser l’ajout de carburant nécessaire. Il permet d’avoir en permanence un fonctionnement sur-mesure, adapté à chaque signal d’injection et donc à chaque motorisation. L’injection d’éthanol est optimisée. Le boîtier peut s’adapter aux motorisations les plus récentes et les plus poussées qui répondent aux dernières normes de pollution. En outre, il permet d’améliorer le rendement moteur, ce qui diminue la surconsommation de l’ordre de 2 à 3 %.

Ce nouveau type de boîtier intègre en option une sonde pour les moteurs 1,2 l PureTech de Peugeot afin d’améliorer la conversion sur des moteurs à l’architecture spécifique. Grâce à cette nouvelle technologie, ce type de boîtier couvre 90 % du marché des véhicules essence équipés d’un moteur injection directe compatibles avec la pose d’un boîtier.

Comment fonctionne un boîtier de conversion ?

Le boîtier gère tout, tout seul. Il comprend un système de polarité inversée permettant de s’adapter à tous types d’injecteurs sans démontage. Un système de réglage de seuil d'injection permettant au boîtier de s'adapter automatiquement quels que soient la marque et le modèle du véhicule.

Lorsque vous appuyez sur l’accélérateur, le calculateur envoie une information aux injecteurs qui leur permet d’envoyer la quantité adéquate de carburant en fonction de l’accélération désirée. Le Superéthanol-E85 étant un carburant 30 % moins calorifique que le Sans-Plomb 95, lorsque le moteur fonctionne avec de l'E85, il faut injecter davantage de carburant pour obtenir un fonctionnement identique à l’essence. Le boîtier permet de gérer cet ajout de carburant supplémentaire. Il récupère l’information de l’ordinateur de bord et ajoute 20 % de carburant en plus afin d’optimiser la carburation à l’éthanol du véhicule.

Comment installe-t-on un boîtier de conversion ?

dailymotion Comment adapter sa voiture pour rouler à l’éthanol ?

On le connecte en plug and play directement aux injecteurs du véhicule via un faisceau de câbles adapté au connecteur du constructeur. Ce raccordement vient créer un pont entre le calculateur (l’ordinateur de la voiture) et le système d’injection du véhicule.

L’installation d’un boîtier de conversion s’effectue après une pré-visite du véhicule avec un diagnostic du système d’injection pour vérifier sa compatibilité. Le boîtier est ensuite mis en place par un garagiste agréé en 4 étapes : relevé des valeurs de temps d’injection grâce au logiciel du fabricant du boîtier, montage des faisceaux et du boîtier de conversion, remplissage du réservoir à 100 % avec du carburant Superéthanol, réglage des temps d’injection sur l’interface logicielle.

Un réglage final sera effectué sur le véhicule après avoir parcouru 1 000 à 1 500 km, en fonction de la motorisation et des capacités de régulation interne de la voiture.

Peut-on faire la transformation soi-même ?

Il est interdit de réaliser soi-même l’installation, si simple soit-elle en apparence. En effet, la loi d’homologation prescrit la pose d’un boîtier agréé provenant d’un fabricant homologué, installé par un garagiste habilité. Un garagiste ne disposant pas de l’habilitation du fabricant n’a pas le droit de l’installer. Dans ce cas, vous n’obtiendrez pas le certificat de conformité permettant la modification de la carte grise. Votre installation sera alors considérée comme illégale et ne vous permettra pas de circuler.

Quels sont les véhicules qui peuvent être transformés ?

Les boîtiers de conversion sont compatibles avec toutes les voitures essence Euro 3 minimum, compatibles SP95-E10. 9 véhicules essence sur 10 sont compatibles avec la pose d’un boîtier de conversion, y compris ceux équipés d’un Filtre à Particules et les véhicules de 15 CV et plus.

Existe-t-il des voitures qui ne peuvent pas rouler à l’éthanol ?

Il existe quelques exceptions telles que les motorisations 1,2 l de chez Renault qui posent problème. Des motorisations spécifiques équipées d’injecteurs Piezo ou des injecteurs pilotés anciennement en six volts puisque désormais tous les injecteurs sont en 12 volts. De même, les véhicules diesel sont incompatibles du fait de la particularité de ce carburant.

Quel est le prix moyen de la transformation ?

La conversion d’un véhicule coûte en moyenne 850 € boîtier, pose et les formalités d’homologation comprises. Les prix variant de 700 € à 1 500,00 € pour les plus chers. La pose représentant de 150 à 200 € du prix total.

Certaines régions comme Paris, le Grand-Est, la Seine Maritime et PACA accordent des subventions variables de 250 à 500 €.

Combien de temps faut-il pour faire installer un boîtier ?

Plus les injecteurs sont facilement accessibles plus c’est rapide. Selon votre véhicule il faudra de 1 à 6 heures en fonction de la motorisation. L’installation d’un boîtier intelligent est plus rapide qu’un boîtier de conversion classique car il nécessite moins de réglages manuels. Ce qui limite les marges d’erreur pour l’installateur et réduit le temps et le coût de la pose d’environ 25 %.