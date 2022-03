FlexFuel présente son nouveau boîtier de conversion au Superéthanol-E85

Avec les tarifs des carburants traditionnels qui s’envolent, de plus de Français sont tentés par la conversion de leur véhicule au Superéthanol-E85, encore relativement épargné par cette inflation folle. Carburant 30 % moins calorifique que le Sans-Plomb 95, il entraîne une surconsommation d’environ 25 % car il est nécessaire, lorsque le moteur fonctionne avec de l'E85, d'injecter plus de carburant pour éviter que le moteur ne fonctionne en mélange pauvre. Le boîtier FlexFuel permet de gérer l’ajout d’injection supplémentaire nécessaire au bon fonctionnement du moteur à l’éthanol.

Leader sur le marché des boîtiers de conversion au Superéthanol-E85, le pionnier français FlexFuel vient de dévoiler la dernière génération de boîtier intelligent. Développée par l’entreprise, la technologie d’auto-apprentissage dynamique pour les injections directes est unique sur le marché.

Grâce à l’intelligence artificielle développée pour ce nouveau boîtier qui affine toute seule l’injection, celle-ci s’adapte aux toutes dernières motorisations. FlexFuel innove avec une manière différente de voir l’injection d’éthanol, non plus par l’ajout pur et simple, mais par la lecture, l’apprentissage, et l’adaptation autonome en temps réel pour un ajout sur-mesure. Le nouveau boîtier améliore également le rendement moteur, ce qui réduit la surconsommation de 2 à 3 %.

Ce nouveau boîtier intègre également en option une sonde pour les moteurs 1,2 l PureTech de Peugeot afin de perfectionner la conversion sur ces moteurs à l’architecture spécifique.

Une nouvelle technologie qui permet à ce boîtier de conversion inédit de couvrir 90 % du marché des véhicules essence équipés d’un moteur à injection directe compatibles avec la pose d’un boîtier.

Bonne nouvelle pour les consommateurs, outre de meilleures performances, l’installation du boîtier est facilitée et améliorée car il y a moins de réglages. Si jusqu’à présent l’installateur du boîtier de conversion au Superéthanol prenait un signal et se calait dessus par réglages, aujourd’hui le boîtier intelligent lit le signal et s’auto-adapte pour avoir en permanence un réglage sur-mesure optimum. Ce qui limite les marges d’erreur pour l’installateur et réduit le temps et le coût de la pose. Globalement, pour un temps de main-d’œuvre initial de deux heures, une heure trente suffit désormais. Facturés en moyenne 200 € sur les injections directes, les frais de pose passent à 150 €.

Fruit de trois ans de recherches et développement, le nouveau boîtier FlexFuel de conversion au Superéthanol-E85 sera disponible dans l’intégralité du réseau FFED début avril, soit 2 010 centres formés et habilités, et concerne toutes les familles de boîtiers FlexFuel pour des moteurs à injection directe.