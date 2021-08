Rouler à l'E85 : 10 questions pour tout savoir

C'est quoi l'E85 ?

L'E85 est un carburant composé d'un mélange d'essence sans-plomb (le plus souvent du 95) et d'éthanol. Selon la saison, la part d'éthanol varie entre 65 % 85 %. L'éthanol produit en France est d'origine végétale, en étant notamment issu de la fermentation des sucres et de l’amidon contenus dans les betteraves sucrières et les céréales.

Combien coûte l'E85 ?

C'est bien sûr l'argument choc. Au dernier relevé publié par le ministère de la Transition Écologique, le litre d'E85 coûte en moyenne en France 0,68 € ! Au même moment, le gazole est à 1,44 € et le sans-plomb 95 E10 à 1,56 € ! Un plein de 50 litres d'E85 coûte 34 €, un plein de 50 litres de SP 95 E10 est à 78 €, plus de deux fois plus cher ! Autre avantage de l'E85 : son prix est stable dans le temps. Au 1er janvier, il était à 0,65 €. Pour le 95 E10, c'était 1,35 € !

Quels sont les modèles neufs déjà équipés pour l'E85 ?

L'E85 a beau avoir de nombreux avantages, peu de constructeurs vendent des modèles déjà équipés, dits Flexfuel. Celui qui y croit le plus est Ford. Il a été rejoint par Jaguar et Land Rover.

Ford Fiesta 1.0 Flexifuel 95 ch BVM6 - À partir de 18 150 €

Ford Puma 1.0 Flexifuel 125 ch BVM6 - À partir de 23 300 €

Ford Focus 1.0 Flexifuel 125 ch BVM6 micro-hybride (berline et break) - À partir de 27 600 €

Ford Transit Connect 1.0 Flexifuel 100 ch BVM6 - À partir de 18 410 € HT

Jaguar E-Pace P200 Flexfuel 200 ch micro-hybride - À partir de 44 200 €

Land Rover Discovery Sport P200 Flexfuel 200 ch micro-hybride - À partir de 45 860 €.

Range Rover Evoque P200 Flexfuel 200 ch micro-hybride - À partir de 45 850 €

Chez Ford, un Kuga hybride E85 sera bientôt disponible.

Comment rendre mon véhicule compatible à l'E85 ?

Si le véhicule n'est pas directement Flexfuel, ce qui est rare, la bonne nouvelle est que la conversion est facile. Elle est réalisée avec la pose d'un boîtier, qui va adapter le fonctionnement du moteur au carburant présent dans le réservoir. Sur ce point, il n'y a pas de changement, il n'y a qu'un seul réservoir, que l'on peut ainsi remplir avec de l'E85 ou un autre type d'essence sans-plomb. On peut donc rouler au SP 95, SP 95 E10, SP 98 ou E85 (et faire des mélanges).

Le dispositif de conversion va recalculer les temps d’injection en prenant en compte les paramètres énergétiques du carburant qui arrive ainsi que les informations de pollution à l’échappement. Il y aura plus de carburant injecté avec l'E85, qui a un pouvoir calorifique moindre.

Tous les véhicules sont-ils compatibles ?

Quasiment tous les modèles à moteur essence. Un décret a en effet grandement élargi la liste au printemps, puisqu'il est désormais possible de le faire avec des modèles de plus de 15 CV et des modèles avec filtre à particules.

La conversion est ainsi permise pour les modèles essence injection indirecte et directe à partir de la norme Euro 3, qui date de 2001. Ce qui donne neuf véhicules essence sur dix en circulation.

Combien coûte la conversion ? Est-ce vite rentable ?

Des centres auto comme Speedy affiche des forfaits à partir de 750 €. En moyenne, la prestation va tourner autour de 900/1 000 €. C'est vite rentable. Si les consommations avec l'E85 sont en hausse de 20 à 25 %, le plein est plus de deux fois moins cher par rapport au SP 95 E10. Le budget carburant est réduit d'environ 40 % avec l'E85. Le kit est donc rentable de manière rapide. Il faut parcourir environ 20000 km pour amortir l'installation. Et ensuite, vous roulez avec un carburant à moins de 70 centimes le litre.

Y a-t-il assez de stations ?

Le réseau de distribution se développe à bonne allure. Une pompe ouvre chaque jour. Début juillet, il y avait 2 451 stations qui proposaient de l'E85 en France, soit un peu plus d'un quart du total. Une carte proposée par le site de la filière bioéthanol montre un bon maillage du territoire.

Il y a même de quoi faire le plein pour les longs trajets, puisque près d'un tiers des stations sur les autoroutes a désormais de l'E85. Et on rappelle qu'en cas de réservoir vidé, on peut mettre du SP 95 à la place, sans souci de mélanger les carburants.

Y a-t-il des aides à l'achat ?

Au niveau national, il n'y a pas de bonus. Côté prime à la casse, les règles sont celles des voitures Crit'Air 1, la prime est donc réservée à ceux qui ont un revenu fiscal de référence par part sous 13 490 €. Attention à la limite de CO2.

C'est au niveau régional qu'il peut y avoir des aides intéressantes. Le Grand Est est l'une des régions les plus généreuses. Elle a relancé une opération le 1er juin 2021, avec 1 000 aides de 900 € puis 5 000 aides de 500 €. Dans les Hauts-de-France, il y a un coup de pouce jusqu'à 400 €. Le département de la Somme ajoute même 150 €. Dans la région Sud (ex-PACA), l'aide est de 250 €. Allez sur le site de votre région/département pour connaître les aides éventuelles.

Autre avantage : dans la quasi-totalité des régions, la carte-grise est gratuite. De plus, il y a un abattement de 40 % sur le taux de CO2 lors du calcul du malus.

Quels sont les risques et les garanties ?

Tout d'abord, il faut choisir un installateur habilité. Ensuite, il faut bien sûr opter pour un boîtier homologué. Les sociétés qui commercialisent ce genre de boîtier ont dû suivre un cahier des charges sévère, et l'homologation s'est faite par un organisme reconnu, l'UTAC-CERAM.

Ensuite quel est le risque pour le moteur ? L'E85 peut être plus corrosif. Mais les pros du secteur se veulent rassurants. FlexFuel Energy Development souligne ainsi que plus de 70 000 véhicules sont dotés de ses boîtiers et ne fait état d'aucun cas d'usure prématurée du moteur voire de casse.

La loi protège le client. Dans l'arrêté du 30 novembre 2017, il est ainsi écrit : "Le fabricant [du boîtier] garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l'installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité".

Quels sont les boitiers homologués selon les fabricants ?

F = Flexfuel Energy Development ; Bi = Biomotors, Bo = Borel , A = ARM Engineering, E = EFlexFuel