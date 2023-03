Essai - DS 7 E-Tense 4x4 300 (2023) : un bon compromis ?

En bref : SUV familial Hybride rechargeable 300 ch à partir de 60 200 €

On a beau se moquer des SUV, du luxe à la française, voire des deux : il faut bien reconnaître que le DS 7 rencontre un succès fort honorable chez nous. En 2021, la marque premium du groupe Stellantis en a écoulé 12 000 exemplaires dans l'Hexagone, soit une trente-cinquième place des ventes, toutes catégories confondues. Cela ne vous dit pas grand-chose ? Alors retenez simplement que la Volkswagen Golf VIII a fait à peine mieux cette année-là, tandis que le BMW X1 de précédente génération figurait loin derrière.

Et si l'année 2022 ne fut pas aussi fructueuse en raison notamment du passage de relais avec le modèle restylé, nul doute que le carnet de commandes devrait à nouveau se remplir grâce au coup de bistouri. Pour rappel, la calandre adopte un style plus rectiligne, les feux de jour se composent désormais de quatre lignes de LED de chaque côté tandis que la croupe reçoit un hayon aux lignes plus marquées et des feux affinés.

Il faut dire que le DS7 ne manque pas d'atouts, au premier rang desquels une large palette de motorisations hybrides rechargeables qui viennent en renfort du diesel de 130 ch à boîte auto destiné aux gros rouleurs. Parmi ces mécaniques "branchées", on trouve ainsi le modèle traction de 225 ch doté d'un seul moteur électrique dans la boîte auto., ainsi que deux versions 4x4 équipées d'un second électromoteur sur l'essieu arrière : une nouvelle déclinaison sportive de 360 ch et toujours la version 300 ch, ici à l'essai. À finition équivalente, cette dernière réclame 6 300 € de plus que la version "d'appel" mais permet d'économiser 5 200 € par rapport au haut de gamme. Soit 69 600 € dans cette finition Opéra.

Une somme rondelette, convenons-en, d’autant plus que le nouveau Mercedes GLC 300 e de 313 ch, plus grand, plus technologique et doté d'une batterie à la capacité bien supérieure, n'est pas si loin à 70 401 €. Le Volvo XC60 T6 Recharge également, très raffiné et performant avec 350 ch, réclame quant à lui 72 130 €. Et dans les deux cas, le soin apporté à la finition est bien supérieur avec des matériaux plus homogènes, le DS7 mariant toujours des peausseries de belle facture avec des plastiques dignes d'une banale Citroën…

D'un autre côté, le français fait le plein d'équipements ici avec notamment le toit ouvrant panoramique, une sellerie cuir Nappa étendue à la planche de bord et aux contre-portes, les sièges avant électriques chauffants, ventilés et massants, le hayon mains libres, les dossiers arrière inclinables électriquement, la clim trizone, la conduite semi-autonome de niveau 2, et la suspension pilotée par caméra, entre autres. À dotations proches, ses rivaux étrangers reviennent bien plus cher. Du reste, le DS7 offre un bel espace intérieur, tant au niveau des jambes que du coffre.

Sur la route : alerte mais gourmand…

Reste à savoir ce que donne cette version volant en mains… A priori, pas de changements techniques par rapport à la phase 1, à ceci près que la batterie offre désormais une capacité brute de 14,2 kWh utiles, contre 13,2 auparavant. Pas de quoi bouleverser l'autonomie en tout électrique, comme nous avions pu le constater avec l'essai de la version 360 ch, mais nous sommes tout de même parvenus à couvrir 53 km avant que le 1.6 turbo ne se réveille, sur un parcours mêlant ville, routes départementales et nationales, sans jamais dépasser 100 km/h ni nous traîner non plus.

Notez que la version 360 ch avait parcouru, lors de notre test, 45 km en tout électrique avec des jantes 21 pouces chaussées de gommes larges (245/35 R21 au lieu de 235/45 R20 ici). D'un autre côté, ses rivaux font encore mieux, le Volvo XC60 T6 dépassant les 70 km à allure cool avec sa pile de 18,8 kWh, le Mercedes GLC PHEV en atteignant carrément 110 grâce à son accumulateur de… 31,2 kWh !

Hélas, les phases de roulage en tout électrique restent hélas bien trop rares une fois la batterie vide, faisant rapidement grimper la consommation, le 1.6 turbo essence réclamant rarement moins 9 l/100 km. Et en profitant occasionnellement de ses 300 ch cumulés disponibles, l'appétit atteint voire dépasse aisément les 10 l/100 km. De quoi vider sa gourde de 43 litres en à peine plus de 400 km… Dommage, car le fonctionnement de l'ensemble est plutôt agréable et performant : en exécutant le 0 à 100 km/h en 5s9 et le 80 à 120 km/h en 3s6, ce DS7 E-Tense 300 se montre bien plus alerte que le PHEV 225 (8s9 et 4s8 sur les mêmes exercices) et quasi aussi vif que le 360 (avec respectivement 5s6 et 3s4). Et en dépit de quelques à-coups à basse vitesse, la boîte auto se montre assez douce.

Si ce DS7 est lourd (1 836 kg) et un peu pataud dans les virages serrés, il fait preuve d'un certain dynamisme à l'inscription en courbe, du moins si l'on sélectionne le mode sport pour affermir la suspension pilotée, les pneus Goodyear Eagle F1 assurant une bonne accroche. En revanche, les essieux avant et arrière n'étant pas connectés mécaniquement, on peut observer quelques pertes de motricité à l'avant, surtout sur le mouillé. Le moteur électrique arrière poussant alors de son côté en relances, l'auto peut avoir tendance à élargir exagérément la trajectoire en sortie de courbe.

Pour le reste, le DS7 s'apprécie toujours pour son excellent rayon de braquage et par son confort de suspension sur le mode le plus souple malgré quelques trépidations sur les petites aspérités. Seul vrai regret : la sonorité aiguë et très présente du quatre cylindres lors des fortes accélérations détonne dans un SUV aussi raffiné…