Essai - Volvo XC60 T6 Recharge (2022) : grosses capacités

En bref SUV familial

Hybride rechargeable

78 km d’autonomie

Chez Volvo, l’appellation « Recharge » qualifie les modèles équipés d’une motorisation électrique ou hybride rechargeable. Aujourd’hui, ces versions pèsent pour plus d’un tiers des ventes de la marque suédoise dans le monde et pour plus de 80% en France ! L’une des meilleures ventes « Recharge » de Volvo est le XC60, son SUV familial.

Lancée en 2017, cette seconde génération s’est offert en 2021 un restylage léger visuellement mais important, techniquement. La capacité des batteries des versions hybrides rechargeables a été quasiment doublée grâce à l’ajout d’une troisième rangée de cellules. Ainsi, la capacité énergétique est passée de 11,6 kWh à 18,8 kWh, alimentant ainsi un moteur électrique arrière plus puissant délivrant désormais 145 ch. L’autonomie en tout électrique passe désormais à 78 km en cycle mixte selon le cycle d’homologation WLTP et flirte même avec les 100 km, en ville. Plus précisément 94 km en « autonomie haute -ville » selon le même cycle.

C’est au volant de la version T6, la « plus accessible » que nous avons réalisé cet essai. Dorénavant, la puissance combinée atteint 350 ch, contre 341 chevaux auparavant. La partie thermique est toujours confiée à un 4 cylindres essence suralimenté 2.0 de 253 ch. Ce dernier se charge d’animer l’essieu avant alors que le moteur électrique de 145 ch entraîne quant à lui les roues arrière. Le XC60 T6 Recharge est donc équipé de 4 roues motrices mais sans arbre de transmission. Le logement de ce dernier sert à accueillir la batterie lithium-ion d’une capacité de 18, 8 kWh.

À l’heure actuelle dans sa catégorie, le XC60 Recharge se place au-dessus de la moyenne en matière d’autonomie en tout électrique. Ses concurrents directs, les Mercedes GLC 300e et BMW X330 e font appel à des batteries de capacités inférieures, aux alentours des 11kWh fournissant une autonomie en tout électrique d’une cinquantaine de kilomètres. Seul le Range Rover Evoque P300 e s’en approche avec une batterie de 15 kWh.

Réputé pour son confort et sa souplesse, le XC60 peut ici se transformer en véritable avion de chasse, car l’addition des deux moteurs lui octroie un couple maxi hors norme de 659 Nm. Autant dire que les accélérations et les reprises sont dignes d’une voiture de sport avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 s. S’il peut le faire le XC60 n’a pas été conçu dans cet esprit. Le scandinave mise sur le confort, la douceur et la sécurité. Ainsi, si vous roulez à rythme de sénateur vous pourrez vous approcher en conditions réelles du score annoncé. Nous avons ainsi parcouru 69 km en tout électrique sur un parcours sans autoroute en mode « Pure » autrement dit 100 % électrique. Pour un véhicule dépassant les 2 tonnes

(2 156 kg), c’est un joli score.

Grosse autonomie et consommations raisonnables

Parmi les différents modes de conduite proposés, le mode « Hybrid » sera le plus fréquemment utilisé. Il se charge de gérer automatiquement la répartition des tâches entre les moteurs thermiques et électriques. Batteries pleines, vous observerez une consommation moyenne en carburant d’environ 3,5 l/100 km comme nous avons pu le constater. Une fois la réserve d’énergie épuisée, le XC60 fonctionne alors comme un hybride non rechargeable grâce au stock d’énergie minimal qu’il reste dans la batterie. Dans ce mode de fonctionnement la consommation en carburant grimpe en flèche aux environs de 9 l/100 km. D’où l’importance capitale de recharger régulièrement pour réaliser le maximum d’économies. Grâce à l’implantation spécifique des batteries dans le tunnel de transmission, signalons que le XC60 conserve une capacité de réservoir de carburant identique (71 litres) aux versions thermiques classiques, garantissant ainsi une autonomie confortable même lorsque les batteries sont vides. Ce qui n’est pas le cas chez la majorité de ses concurrents. Il est possible d’engranger quelques électrons supplémentaires grâce au système de récupération d’énergie en engageant le mode « B » sur le levier de vitesse, ce qui autorise la conduite "à une seule pédale".

La recharge s’effectue exclusivement en courant alternatif. La puissance est en revanche décevante par rapport à la concurrence avec un maximum de 3,7 kW. Il vous faudra patienter au mieux 5 heures sur une prise de 16 ampères et au plus 13h sur une de 6 ampères. Le câble Type 2 qui permet de se recharger sur les bornes publiques est quant à lui facturé 390 €. A ce niveau de prix, Volvo aurait pu en faire cadeau.

Le XC60 s’illustre par un niveau de confort supérieur à ses rivaux, surtout si vous cochez l’option « suspension pneumatique » (2 430 €). Cette dernière est un modèle du genre, tant l’absorption est efficace et les défauts de la route quasi imperceptibles par les occupants du véhicule. Cet amortissement va de pair avec une insonorisation 4 étoiles et un moelleux de sièges incomparable. Assurément le XC60 devrait séduire les voyageurs. Malgré son gabarit imposant, la ville n’est pas un obstacle pour le suédois qui jouit d’un silence de fonctionnement et d’une batterie d’aides à la conduite pour évoluer sereinement dont une précieuse caméra 360°.

Hors des villes, les lois de la physique reprennent leurs droits et le surpoids se fait sentir. Les virages se négocient moins rapidement qu’au volant d’un concurrent allemand mais qu’importe le XC60 reste le roi incontesté dans ses domaines de compétences : le confort et la sécurité.

Le XC60 peut désormais être équipé d’un pack appelé « Digital Connect », fruit d’un partenariat avec Google. En parallèle Volvo a simplifié l’interface de son système multimédia qui n’était pas le plus intuitif. Désormais une seule pas de Menu est proposée. Le système repose sur le système d'exploitation Android et offre une compatibilité avec les comptes google. Il intègre aussi des services tels que Google Maps, la commande vocale « Google Assistant » et le catalogue d'applications Google Play. Un abonnement de quatre ans à ces fonctionnalités est compris dans le prix du véhicule.

Malgré ses 5 ans d’âge et aucune évolution, l’habitacle reste l’un des plus douillets et égréable du marché. le suédois tranche avec le sérieux de ses concurrents. La qualité des matériaux est irréprochable. On s’y sent comme dans un cocon notamment grâce aux sièges bien moelleux et aux coloris clairs de notre version d’essai. Parmi le vaste catalogue d’option on vous conseillera l’excellentissime, très puissante mais hors de prix (2 700 €) sono Bowers & Wilkins de 1 460 watts.

Sans battre des records de volume, le coffre de 468 litres s’illustre par ses côtés pratiques. Il bénéficie d’une ouverture mains libres, d’un plancher totalement plat et d’une hauteur de chargement réglable grâce à la suspension pneumatique.