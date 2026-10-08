Pour les possesseurs d’une voiture diesel, il est difficile d’éviter le gazole affiché à plus de 2,35 € le litre. Certains sont tentés de remplir leur réservoir de GNR (gazole non routier) ou de rouler au rouge, au risque de se faire lourdement sanctionner.

Côté essence, une solution existe : rouler à l’E85 pour seulement 0,90 € du litre. Jusqu’ici, convertir son auto n’était pas un réflexe.

Pourtant, le leader du marché, FlexFuel, a enregistré une multiplication de ses ventes de boîtiers par dix, rien que pour le mois de septembre. L’an dernier, 87 automobilistes ont franchi le pas, contre 830 cette année. Résultat, la société a annoncé l’ouverture de 500 nouveaux agréments pour la pose de ses boîtiers. Cette ruée sur cette solution reflète la nécessité des automobilistes pour faire des économies.

« L'explosion de la demande de ce mois de septembre confirme que le boîtier de conversion n'est plus vu comme une option, mais comme une nécessité face au coût de la vie. Notre mission est de répondre à la préoccupation majeure du pouvoir d’achat, en formant les professionnels, afin que chaque automobiliste puisse trouver un installateur agréé qualifié près de chez lui », commente Jérôme Loubert, Directeur Général de FFED.

Bien sûr, cela représente un investissement initial, allant de 690 € environ (centre E.Leclerc, Norauto et Motrio) jusqu’à 1 200 € selon les modèles. Malgré une surconsommation de l’ordre de 25 %, FlexFuel met en avant « une économie annuelle de 940 € pour 13 000 km parcourus, qui grimpe à 1 446 € pour 20 000 km parcourus ». Face à un tel gain par les temps qui courent, la décision est vite prise. Sachez par ailleurs que les exemplaires d’après 2013 acceptent bien plus facilement cette conversion.

De plus, ce carburant est distribué dans 4 135 stations-service, correspondant à plus de 40 % du réseau français.

Se passer d’un boîtier, quels risques ?

Le bioéthanol est un carburant de type Sans-Plomb classique mêlant entre 65 et 85 % d’éthanol d’origine agricole. Certains conducteurs sont tentés d’effectuer le mélange directement à la pompe, sans boîtier de conversion. Cette technique est loin d’être sans risque : elle expose le moteur à d’éventuelles surchauffes et à l’usure prématurée de ses pièces internes. Au prix de la main-d’œuvre et des pièces de remplacement, le jeu n’en vaut pas la chandelle.