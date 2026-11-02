Feux de brouillard : mal utilisés, ils vous exposent à une amende de 135 €

Deux feux blancs ou jaunes diffus à l’avant, et deux feux rouges intenses à l’arrières. Les antibrouillards deviennent utiles dès lors que « la visibilité est inférieure à 200 mètres » sur les routes.

Quand les utiliser ?

Du brouillard semblable à de la purée de pois, une chute de neige imprévue ou un déluge de pluie, autant de situations où allumer les feux de brouillards avant peut vite devenir un réflexe pour gagner en visibilité sur la chaussée. De façon plus méconnue, leur utilisation est aussi autorisée sur les « routes étroites et sinueuses en complément des feux de croisement » la nuit.

Les feux arrière interviennent toujours en cas de brouillard ou de neige mais sont formellement « interdits sous la pluie » indique l’article R416-7 du code de la route, consultable sur le site Légifrance.

En plus de l’utilisation possible des antibrouillards, lorsque la visibilité devient inférieure à 50 mètres, l’article R413-4 du code de la route prévoit une « adaptation de la vitesse à 50km/h » et des « distances de sécurité de 50 mètres entre chaque véhicule ». Elle est communément nommée la règle des 50.

Une utilisation optionnelle

Mettre les feux de brouillard n’est cependant pas obligatoire en France. Et pour cause : tous les véhicules n’en possèdent pas. Seul le feu arrière gauche est obligatoire sur les voitures fabriquées à partir de 1990. Le feu arrière droit et les deux feux avant restent des options chez les constructeurs. Et pour ceux qui voudraient remédier à ce manque, il reste possible d’en faire ajouter, pour un coût entre 15 et 120 € par feux selon les marques, sans compter l’installation.

Quelles sanctions ?

Et qui n’a jamais été ébloui par un véhicule avec les antibrouillards encore allumés après une petite averse ? La raison est simple : ils sont plus de 2 fois plus intenses que les feux de croisement et les feux stop. Cet oubli d’éteindre les feux de brouillard peut alors coûter jusqu’à « 135 € d’amende (minorée à 90 € si payés dans les 15 jours) » à un automobiliste, précise le site de la sécurité routière.