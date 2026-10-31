L’obligation est en vigueur depuis 2019, mais tout le monde n’y est pas confronté, à l’image des Normands par exemple. Pourtant, si ces mêmes Normands traversent un des départements situés dans les massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Jura, Pyrénées, Vosges), ils ne dérogeront pas à la règle.

Les portions concernées sont annoncées par les panneaux B58 et B59. À noter que pour un même territoire, parfois seules certaines routes sont soumises à la réglementation. Au choix, il est nécessaire de détenir des chaînes métalliques ou des chaussettes textiles ou des pneus portant la mention 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake). Depuis la saison dernière, la mention M + S (Mud and Snow) seule n’est plus admise.

Si le décret de verbalisation n’est pas encore passé (aucune amende de prévu), l’absence d’équipement n’est pas sans risque. Les pneumatiques hiver ou quatre saisons offrent des performances bien supérieures aux enveloppes été en conditions hivernales. Sur la neige, rouler avec ces dernières revient à évoluer sur une patinoire en basket…

Chaînes ou chaussettes admises

Il y a dix ans, le pneu toutes saisons Tourisme ne séduisait que 4 % des acheteurs. Il atteint désormais 46 % et le Syndicat du pneu prévoit qu’il devienne majoritaire d’ici la fin de l’année.

Il existe deux alternatives. Sachez que des chaussettes sont relativement faciles à monter car intuitives. D’ailleurs, retrouvez notre tutoriel pour apprendre à les mettre en place en moins de 10 minutes. Comptez environ 70 € pour des modèles de qualité.

Les chaînes paraissent moins évidentes à installer, mais une fois le principe compris, ce n’est pas sorcier. Pour vous éviter la galère du montage, regardez notre tutoriel à ce sujet. Pour bénéficier de produits de qualité, il faut compter une centaine d’euros. Attention, toutes les voitures ne sont pas chaînables. Dans ce cas, il est nécessaire de s’orienter vers des chaussettes.