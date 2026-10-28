Comment le pneu toutes saisons est devenu le patron en quelques années

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2016, les pneus été représentaient 82 % des volumes. Petit à petit, ils se sont dégonflés face à la pression grandissante des pneus toutes saisons. C’est Michelin qui est en partie le déclencheur de cette mutation en lançant en 2015 le CrossClimate. Il arbore le logo 3PMSF et s’accompagne d’une forte campagne de communication. L’offre s’est alors élargie et la loi montagne, en place depuis 2019, a contribué à son développement.

Résultat, les profils été n’ont représenté que 48 % des parts, tandis que les enveloppes quatre saisons sont passées de 4 % à 42 %. Pour le Syndicat du pneu, ils deviendront majoritaires d’ici la fin de l’année. Ce n’est pas tout puisqu’ils sont devenus la nouvelle arme pour les flottes d’entreprises.

S’ils permettent de véritables économies en évitant deux permutations par an (entre les pneus été et hiver) et le problème de stockage, ils n’ont d’autre choix que de faire dans le compromis. Entendez qu’un pneu été reste plus performant sur asphalte sec et un hiver plus sécuritaire sur la neige. À noter également que tous ne se valent pas, comme l’a démontré le dernier test effectué par le TCS (Touring Club Suisse). Cinq profils ont été classés comme « non recommandé » dont deux connus du grand public : Norauto et Bridgestone.

Les jeunes encore plus déterminés

Ce dernier a par ailleurs commandé une étude auprès d’OpinionWay* qui indique clairement son avantage économique : « Pour 73 % des Français interrogés, le changement saisonnier (été/hiver) représente une contrainte importante en temps, en coût du service ou en stockage. Chez les automobilistes ayant déjà roulé avec des pneus inadaptés à la saison, le coût est la première raison citée (78 %), devant le manque de place pour stocker un second jeu de pneus. » Par ailleurs, « 95 % des Français interrogés en ont entendu parler, et 72 % des automobilistes les ont déjà adoptés. »

À noter que si 91 % des Français interrogés leur font confiance, 66 % jugent leur niveau de sécurité équivalent à celui des pneus été/hiver dédiés.

Selon le sondage, il est promis à un bel avenir : « 73 % des automobilistes interrogés ont l’intention d’équiper leur véhicule de pneus toutes saisons (dont 39 % « certainement »). Les 18-24 ans, qui sont aussi les plus sensibles à l’influence de la météo, sont les plus déterminés (80 %). »

(*) Étude OpinionWay pour Bridgestone réalisée par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI) du 30 septembre au 2 octobre 2026 auprès de 1 002 personnes, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus et possesseurs d’automobile. Échantillon constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, catégorie d’agglomération, région).