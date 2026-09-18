Mais que signifie ce petit point jaune sur nos pneus ?

Pour beaucoup, le pneumatique est un objet noir et rond, qui s’use parfois trop vite et qui coûte de plus en plus cher. C’est vrai, mais c’est surtout un produit très complexe, composé de plus de 200 matériaux différents et qui doit répondre à des contraintes fortes et nombreuses.

Certains ont déjà remarqué qu’après remplacement, leurs nouvelles enveloppes arboraient un point jaune sur le flanc. Un marquage qui s’efface rapidement avec le temps.

Ce repère n’a rien de gratuit, il a même un rôle précis. Cette pastille indique le point le plus léger du pneumatique et la règle de montage impose qu’elle soit alignée avec la valve présente sur la jante. Cette valve, et éventuellement le capteur de pression qui l’accompagne, représente l’endroit le plus lourd de la jante.

Limiter la consommation de masses

Faire correspondre cette pastille à la valve permet de limiter le balourd et les vibrations, et de compenser l’utilisation de masses nécessaire à l’équilibrage de l’ensemble.

Force est de constater que les monteurs ne prêtent pas toujours attention à ce détail. Cela n’a bien sûr aucune incidence sur la sécurité, ni même sur le confort puisque l’ensemble pourra tout à fait être équilibré.

À noter que ce point jaune est parfois accompagné d’un autre point, rouge cette fois-ci. Ce dernier indique la zone de force radiale maximale du pneu, c’est-à-dire l’endroit où la structure est la plus rigide. Lorsqu’il a y un repère ou une encoche sur la jante, ce point rouge doit y être aligné.