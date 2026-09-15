Ces pneus de grandes marques qu’il ne faut surtout pas acheter

Il y a dix ans, les enveloppes toutes saisons étaient inconnues du grand public et ne représentaient que 4 % du marché. Désormais, elles séduisent 42 % du marché, un bond brutal pour un secteur davantage habitué à une certaine stabilité.

L’arrivée du Michelin CrossClimate en 2015 et l’apparition de la loi montagne ont favorisé son développement. De plus, la période de flambée des prix que nous connaissons actuellement pousse vers ce type de solutions adapté toute l’année.

Méfiance toutefois, tous les pneus ne se valent pas, loin de là. Le dernier test effectué par le TCS (Touring Club Suisse) montre de grandes différences selon les modèles.

L’organisme a choisi la dimension 185/65 R15 88H adaptée aux polyvalentes telles que la Peugeot 208, la Seat Ibiza, la Volkswagen Polo ou encore la Citroën C3. À noter que depuis 2023, le TCS évalue les pneus selon deux axes : la sécurité de conduite, qui représente 70 % de la note globale, et l’impact environnemental, qui compte pour 30 %. Au total, 19 critères sont pris en compte.

Bridgestone et Norauto dans le rouge

Sur les 16 modèles testés, seul le Continental AllSeasonContact 2 décroche la mention « très recommandé ». Sept pneus sont « recommandé », trois « recommandés avec réserve » et cinq « non recommandé ». Le Pirelli Cinturato All Season SF 3 et le Michelin CrossClimate 2 manquent de peu la meilleure appréciation, en raison respectivement de faiblesses en conditions hivernales et sur chaussée mouillée. Tous deux obtiennent en revanche de bons résultats en matière d’impact environnemental, le Michelin obtenant même la meilleure note du test dans ce domaine.



À l’inverse, le TCS déconseille le Norauto 4 Seasons 2, le Bridgestone Weather Control A005 Evo, le Mastersteel All Weather 2, le Roadhog RGAS02 et le Tomason Allseason, notamment en raison de leurs très faibles performances sur chaussée hivernale. Il paraît très étonnant que le Bridgestone apparaît en fin de classement, de même que le Norauto dont les produits sont habituellement corrects.

Seulement, le TCS pointe une raison souvent inconnue du grand public : « la dimension testée, relativement petite mais importante sur le marché, ne semble pas constituer une priorité pour tous les fabricants. Plusieurs pneus avaient par ailleurs obtenu de meilleurs résultats lors de tests précédents ou dans des dimensions plus grandes. Les résultats montrent ainsi que les performances peuvent sensiblement varier selon la dimension testée. »

Le risque d’un choc à 35 km/h

Le TCS met en lumière des différences significatives lors des freinages : « Sur route sèche à 100 km/h, le Mastersteel All Weather 2 s’arrête en 39,5 mètres, contre 45 mètres pour le Dunlop All Season 2. Lorsque le premier véhicule est immobilisé, celui équipé des Dunlop roule encore à environ 35 km/h. »

Ce n’est pas tout puisque l’exercice de l’aquaplaning révèle également de grands écarts. Lorsque le Nokian Tyres Seasonproof 2 commence à perdre le contact avec la chaussée à 91,9 km/h (hauteur d’eau de 8 mm), le Roadhog RGA02 l’a perdu dès 74,7 km/h.

Dernier point, celui du kilométrage prévisionnel : le Norauto 4 Seasons 2 atteint 46 000 kilomètres, contre 32 400 kilomètres pour le Milever All Season Versat MC545, soit une différence d’environ 13 600 kilomètres.