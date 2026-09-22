Pneus hiver : le TCS alerte sur 9 modèles dangereux à éviter absolument !

Dans moins de deux mois, la loi montagne s’appliquera de nouveau. Dans les 34 départements concernés, elle oblige les automobilistes à s’équiper de pneus adaptés (ou équipements spécifiques) du 1er novembre au 31 mars. Si les enveloppes toutes saisons sont éligibles, rien n’égale les profils hiver sur la neige.

Pour ce nouveau test, le TCS a mis les petits plats dans les grands en examinant deux dimensions différentes :185/65 R15 88T/H adapté pour les Volkswagen Polo ou Renault Clio, et 225/50 R17 98V qui équipe les Audi A4 ou Peugeot 3008. Comme à son habitude, l’organisme les évalue selon 19 critères répartis entre deux catégories principales, « sécurité de conduite » et « bilan environnemental ».

Test en 15 pouces

Concernant la petite dimension, les Continental WinterContact TS870 et Michelin Alpin 7 arrivent en tête avec la mention « Très recommandée ». A l’opposé, les Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP et Rockblade Rock 868S sont « Non recommandé ». Le TCS précise que « tous trois affichent des performances insuffisantes sur chaussée mouillée. »

Et pour cause, un freinage d’urgence à partir de 80 km/h sur le mouillé illustre leur dangerosité. Le Bridgestone Blizzak LM 005 s’immobilise après 33,5 mètres. Avec le Rockblade Rock 868S, le même véhicule a besoin de 51,4 mètres, soit une distance de freinage supérieure de 17,9 mètres. À l’endroit où le véhicule équipé du Bridgestone est déjà à l’arrêt, celui chaussé du Rockblade roule encore à environ 47 km/h !

Quant à l’aspect environnemental, ou la longévité, le Kumho WinterCraft WP52+ atteint la valeur la plus élevée avec environ 40 000 km, tandis que le Bridgestone affiche la plus faible avec environ 22 400 km.

Test en 17 pouces

Les très bons élèves sont plus nombreux dans la plus grande dimension, de même que ceux qu’il faut fuir. Les Pirelli Cinturato Winter 3, Continental WinterContinental TS870, Goodyear UltraGrip Performance 3 et Michel Alpin 7 obtiennent les meilleurs scores et la mention « Très recommandé ».

A l’opposé, le TCS déconseille six pneumatiques : « Le Falken et le Toyo présentent surtout d’importantes faiblesses sur chaussée hivernale. Le Tracmax et l’Aptany affichent des lacunes particulièrement marquées respectivement sur chaussée mouillée et sur chaussée hivernale. Le Royal Black et le Sunwide présentent quant à eux des déficits importants aussi bien sur chaussée sèche que mouillée. »

L’organisme détaille les différences de performances : « Sur asphalte mouillé, le Continental WinterContact TS 870 et le Pirelli Cinturato Winter 3 s’immobilisent après 34,7 mètres lors d’un freinage à partir de 80 km/h. Le Sunwide Snowide a besoin de 46,3 mètres. »

En ces temps d’augmentation généralisée des prix, il est tentant d’économiser quelques euros lors du remplacement de ses pneumatiques. Gardez à l’esprit que c’est le seul élément qui relie votre auto à la route et qu’il représente un équipement de sécurité indéniable. N’oubliez pas non plus que les systèmes modernes d’aide à la conduite ne peuvent compenser les caractéristiques insuffisantes d’un pneu.