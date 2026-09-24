Rouler au rouge : la fausse bonne solution contre le gazole cher

Malgré le renouvellement du dispositif d’aide aux grands rouleurs jusqu’en novembre, l’élargissement du nombre de bénéficiaires, le budget carburant devient très préoccupant pour de nombreux automobilistes.

Pour ceux qui possèdent une voiture à essence, il est possible de la modifier pour qu’elle accepte de consommer de l’éthanol. D’ailleurs, les vendeurs de boîtiers de conversion affichent de jolis chiffres de ventes. En revanche, ceux qui roulent en diesel sont condamnés à utiliser un carburant dont le prix à la pompe dépasse 2,40 € le litre.

Certains choisissent une solution alternative qui consiste à "rouler au rouge". Ce nom vient tout simplement de la couleur du carburant utilisé : le gazole non routier (GNR) ou fioul domestique. Le premier, strictement encadré, peut être utilisé pour faire fonctionner des engins agricoles, forestiers ou de chantier, alors que le second n’a pas à se retrouver dans le réservoir d’un véhicule, quel qu’il soit. Leur taxation moindre que le carburant routier les rend moins chers : environ 1,90 € le litre. Rouler au rouge peut être tentant.

Jusqu’à trois ans d’emprisonnement

Considérée comme une fraude fiscale, l'utilisation de ce carburant est illégale. Selon l’ampleur du volume consommé, une voiture particulière n’aura pas le même impact qu’une flotte entière de véhicules d’entreprise. Vous encourez jusqu’à trois ans d’emprisonnement, une confiscation du véhicule et une amende comprise entre 500 et 1 250 €. Lors d’un contrôle routier, il ne sera pas très compliqué pour les forces de l’ordre de repérer la supercherie. L’odeur à l’échappement est spécifique et sa couleur rouge peut apparaître au niveau du filtre à carburant, voire à la sortie de l’échappement.

Si les sanctions peuvent être sévères, remplacer le gazole par du GNR ne comporte pas de gros risques pour votre moteur. Ce carburant n’est pas véritablement néfaste pour les éléments mécaniques vitaux (contrairement à l'huile végétale). Toutefois, les injecteurs et la pompe haute pression peuvent mal vivre l’expérience, de même que les systèmes de dépollution comme le catalyseur et le filtre à particules. Sachez que ces éléments sont coûteux à remplacer.