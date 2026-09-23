Profitez de près de 12 000 € de réduction sur le Volkswagen Tiguan
Passer à l’offensive : voici l’action en cours chez Volkswagen, notamment pour son SUV familial. La marque n’y va pas avec le dos de la cuillère en proposant une belle remise, toutefois soumise à conditions.
Peugeot 3008 et 5008, Citroën C5 Aircross, Renault Austral, Nissan Qashqai, et Hyundai Tucson, tous ces modèles se vendent mieux que l’allemand en France. Depuis le début de l’année, le Tiguan s’est écoulé à 6 680 exemplaires, un chiffre qui, visiblement, ne contente pas le constructeur.
Pour séduire davantage de clients, Volkswagen lance une campagne de promotion plutôt agressive : jusqu’à 11 200 € de réduction à la clé. Elle cumule un avantage client de 5 600 €, selon la concession, et une remise de 6 000 € sur stock. L’auto doit donc être disponible sur parc, mais aussi correspondre à une version bien spécifique : 1.5 eTSI Hybrid 150 ch DSG7 R-Line Edition, la seule à en profiter.
Vendu initialement 53 800 €, le Tiguan voit son prix chuter à 42 200 €, soit un tarif proche de la version de base (41 300 €) à l’équipement nettement moins fourni et au moteur moins musclé, 131 ch au lieu de 150 ch.
Les T-Roc et T-Cross également remisés
Un étage en dessous en termes de gabarit, le T-Roc profite aussi d’une belle économie : 7 860 €. Là encore, il faut cumuler un avantage client de 5 400 € et une offre sur stock de 2 460 €. La seule version à en bénéficier, 1.5 eTSI Hybrid 150 ch DSG7 R-Line, est facturée 34 940 € au lieu de 42 800 €.
Enfin, le T-Cross n’est pas abandonné sur le bord de la route grâce à une offre de 5 500 € (avantage client de 3 500 € et remise sur stock de 2 000 €). Comme pour les deux autres SUV, c’est un plat unique : 1.0 TSI 116 ch DSG7 Edition au prix de 25 700 €.
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