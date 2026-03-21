Les SUV sportifs sont de retour chez Volkswagen. Le futur Volkswagen T-Roc R arrivera avant la fin d’année avec le futur Volkswagen Tiguan R. Pour le premier, la motorisation devrait afficher 333 ch, la précédente génération affichait 300 ch. Pour le futur Volkswagen Tiguan R, la motorisation devrait dépasser largement les 330 ch, la précédente affichait 320 ch.

Le SUV Volkswagen Tiguan R devrait disposer d’une motorisation puissante et bien entendu ce modèle sera également équipé d’une transmission intégrale. C’est en 2020 que le Tiguan R de première génération a fait son apparition avec une motorisation quatre cylindres turbo de 320 ch et 420 Nm de couple, la nouvelle génération devrait faire mieux.

Deux protos pour préparer un lancement commercial en 2027

Nos chasseurs de scoop ont repéré deux prototypes de ce futur Volkswagen Tiguan R sur le réseau routier proche du Nürburgring. Il y a un prototype de couleur blanche et un autre de couleur grise, les deux prototypes diffèrent légèrement. Ainsi le prototype gris conserve le système de freinage Audi (on voit marquer RS sur les étriers à l’avant) et des sorties d’échappement plus épaisses, tandis que le prototype blanc est plus proche de la période qui précède celle de la mise en production. Le modèle « R » coiffera la gamme Volkswagen Tiguan et devrait être dévoilé avant la fin de l’année pour une commercialisation en 2027.

Le dernier « thermique » avant le passage au tout électrique

On voit aussi sur le prototype de couleur blanche, que seuls étriers de frein sont encore de couleur noire, alors qu’ils seront de couleur bleue sur le modèle de série. On voit également que le bouclier avant du futur Volkswagen Tiguan R est doté de larges radiateurs intégrés aux nouvelles prises d’air, afin de refroidir le plus efficacement possible la motorisation sportive qui devrait développer une puissance s’approchant voire dépassant les 350 ch, pour se démarquer vraiment du Volkswagen T-Roc R qui va disposer de 333 ch, le même moteur que la Volkswagen Golf R. Ce sera le dernier modèle « R » à disposer d’une motorisation thermique, car la prochaine génération du VW Tiguan R devrait être 100 % électrique.