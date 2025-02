Le Volkswagen Tiguan III est-il une affaire en occasion ?

Depuis le premier opus lancé en 2007, son succès ne s’est jamais démenti. La deuxième génération a enfoncé le clou en devenant le plus vendu du segment en Europe et son successeur compte faire de même.

Toutefois, il doit faire face à de sérieux concurrents comme le Peugeot 3008 ou le Hyundai Tucson, la bataille fait rage dans le segment. Seulement, ce n’est pas par son design qu’il va attirer l’œil. S’il n’a jamais été un modèle d’originalité, le dernier venu se veut avant tout consensuel. À vouloir plaire à tout le monde, il pourrait ne plaire à personne. Enfin, le style est une donnée totalement subjective.

Le Volkswagen reste avant tout pragmatique. Il ne progresse en taille que modérément pour n’afficher « que » 4,55 m en longueur (soit + 3 cm). L’intérieur profite toujours de rangements nombreux et volumineux, les places arrière demeurent généreuses avec en prime une banquette coulissante et des dossiers inclinables, tandis que le coffre cube 652 litres. Une très bonne contenance, qui se voit réduite à 490 litres si vous choisissez une version hybride.

Pour les services rendus à la famille, le Tiguan est toujours une valeur sûre. De plus, le conducteur a droit à une toute nouvelle planche de bord plus épurée, à un combiné d’instrumentation numérique et à un grand écran tactile de 12,9 pouces, voire 15 pouces en option ou de série sur la finition R-Line Exclusive. Enfin, le Tiguan reçoit une nouvelle interface plus rapide et intuitive.

Ce Tiguan III repose sur la plateforme MQB Evo donnant droit à de nouveaux amortisseurs pilotés et à une électrification plus poussée. Les deux moteurs 1.5 eTSI de 130 et 150 ch sont aidés par une architecture 48 volts et deux offres hybrides rechargeables (204 et 272 ch) assurent une autonomie de près de 120 km sans brûler une goutte d’énergie fossile. À l’inverse de certains constructeurs, Volkswagen n’a pas abandonné le diesel, le 2.0 TDI de 150 ch s’invite sous son capot.

Les filières d’approvisionnement

Comme très souvent lorsqu’un véhicule est sur le marché de l’occasion depuis peu, c’est avant tout une affaire de professionnels. Le Tiguan étant apparu en novembre 2023, les particuliers se séparant de leur Volkswagen sont très rares. Étant donné qu’il s’est passé un peu plus d’un an, les véhicules de démonstration ne sont plus seuls à être proposés. Toutefois, la plupart des modèles n’ont que quelques milliers de kilomètres au compteur.

Le site de Volkswagen en propose plusieurs centaines en stock, mais il faut être vigilant puisqu’il n’y a pas de différenciation des générations.

Les sites marchands tels que Le bon coin et La Centrale concentrent la majeure partie de l’offre en France. Ce dernier propose plus de 300 exemplaires à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes.