Le Volkswagen Tiguan III est-il une affaire en occasion ?

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan sur sa fiabilité. Mais il apparaît qu’il n'est pas préservé des soucis électroniques. Perte des radios favorites, contacts du téléphone qui disparaissent, navigation lente, le nouveau système multimédia ne semble pas irréprochable.

Néanmoins, les cas semblent relativement limités et le Tiguan ne souffre pas de problèmes mécaniques graves.

Bilan : se laisser séduire selon vos besoins

Si son style fait moins l’unanimité qu’auparavant, le Tiguan de troisième génération avance toujours de sérieux arguments, notamment pour ses prestations familiales. Habitable, modulable, facile à vivre au quotidien, il est un compagnon idéal.

De plus, Volkswagen a eu la bonne idée de lui offrir différentes motorisations. Seulement, seuls le diesel et l’hybride affichent une décote intéressante. Pourquoi pas, mais un hybride rechargeable doit être rechargé très régulièrement et un diesel sera tôt ou tard limité dans ses déplacements à cause des ZFE-m. La version 1.5 eTSI de 130 ou 150 ch est celle qui s’adresse au plus grand nombre. C’est certainement pour cela que sa cote reste soutenue.