Carburants : voici ce que prépare le gouvernement pour alléger votre facture

Face aux prix des carburants qui battent des records, le gouvernement réagit. Sa porte-parole, Maud Bregeon, a annoncé « renouveler le dispositif d’aide aux grands rouleurs pour les mois d’octobre et de novembre, et élargir le nombre de Français pouvant en bénéficier ». Cela représente une économie de « 40 centimes par litre de carburant pour trois mois en moyenne. »

Au total, environ 5,5 millions d’automobilistes seront éligibles à cette prime d’un montant de 100 €, contre 3 millions auparavant, grâce à un élargissement « à des catégories de revenus plus importantes », toujours selon la porte-parole.

À noter que pour le 1,2 million de personnes déjà inscrites, « le versement sera automatique ». Pour les nouvelles personnes, elle promet que « la plateforme en ligne sera accessible simplement et rapidement. »

Par ailleurs, un accès étendu à cette indemnité sur trois mois est prévu pour les infirmiers libéraux. Un bonus additionnel « territoires & ruralité » de 80 € pour deux mois concerne également 25 000 infirmières libérales. Pour les aides à domicile utilisant un véhicule personnel, un guichet spécifique est mis en place. L’extension de l’aide vise toutes celles et ceux qui parcourent au moins 30 kilomètres par jour (minimum à mi-temps).

Il est aussi acté que le « chèque énergie » soit maintenu dans le budget 2027 et qu’il sera soumis au Parlement dans le cadre du PLF 2027.

450 millions d’euros

Selon le ministre des Comptes publics, ces mesures supplémentaires « représentent 450 millions d’euros ». Il rappelle néanmoins que l’enveloppe initiale de 1,4 milliard d’euros reste identique, notamment parce que « tous les Français qui y avaient droit ne l’ont pas demandé ».

Enfin, le gouvernement a tenu à confirmer « qu’aucun profit ne sera jamais fait par l’État en cas de hausse des prix des carburants ». Il explique dans un communiqué que : « Cette règle d’or prévoit qu’en cas de hausse des prix, le surplus potentiel de taxes sur les carburants (TVA + accise) soit neutralisé et fléché vers des dispositifs d’aides face à la crise énergétique ».