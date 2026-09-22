Carburants : voici ce que prépare le gouvernement pour alléger votre facture
Sans surprise, aucune baisse des taxes n’est prévue : l’État va prolonger l’actuel dispositif pour les grands rouleurs tout en l’étendant à un plus grand nombre de bénéficiaires.
Face aux prix des carburants qui battent des records, le gouvernement réagit. Sa porte-parole, Maud Bregeon, a annoncé « renouveler le dispositif d’aide aux grands rouleurs pour les mois d’octobre et de novembre, et élargir le nombre de Français pouvant en bénéficier ». Cela représente une économie de « 40 centimes par litre de carburant pour trois mois en moyenne. »
Au total, environ 5,5 millions d’automobilistes seront éligibles à cette prime d’un montant de 100 €, contre 3 millions auparavant, grâce à un élargissement « à des catégories de revenus plus importantes », toujours selon la porte-parole.
À noter que pour le 1,2 million de personnes déjà inscrites, « le versement sera automatique ». Pour les nouvelles personnes, elle promet que « la plateforme en ligne sera accessible simplement et rapidement. »
Par ailleurs, un accès étendu à cette indemnité sur trois mois est prévu pour les infirmiers libéraux. Un bonus additionnel « territoires & ruralité » de 80 € pour deux mois concerne également 25 000 infirmières libérales. Pour les aides à domicile utilisant un véhicule personnel, un guichet spécifique est mis en place. L’extension de l’aide vise toutes celles et ceux qui parcourent au moins 30 kilomètres par jour (minimum à mi-temps).
Il est aussi acté que le « chèque énergie » soit maintenu dans le budget 2027 et qu’il sera soumis au Parlement dans le cadre du PLF 2027.
450 millions d’euros
Selon le ministre des Comptes publics, ces mesures supplémentaires « représentent 450 millions d’euros ». Il rappelle néanmoins que l’enveloppe initiale de 1,4 milliard d’euros reste identique, notamment parce que « tous les Français qui y avaient droit ne l’ont pas demandé ».
Enfin, le gouvernement a tenu à confirmer « qu’aucun profit ne sera jamais fait par l’État en cas de hausse des prix des carburants ». Il explique dans un communiqué que : « Cette règle d’or prévoit qu’en cas de hausse des prix, le surplus potentiel de taxes sur les carburants (TVA + accise) soit neutralisé et fléché vers des dispositifs d’aides face à la crise énergétique ».
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération