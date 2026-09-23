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Renault Twingo 2

Ces trois bonnes occasions valent moins cher que le dernier iPhone Duo

Dans Guide fiabilité / Budget

Julien Bertaux

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Hésiter entre un smartphone et une voiture ? En voilà une question. Pourtant, le dernier-né d’Apple l’iPhone Duo vaut une petite fortune et se rapproche du prix d’une voiture d’occasion, preuves à l’appui.

Ces trois bonnes occasions valent moins cher que le dernier iPhone Duo
Pour le même prix, vous avez le choix entre une Twingo de deuxième génération ou un smartphone dernier-cri.

Non, ce n’est pas une plaisanterie, un « simple » téléphone peut valoir le prix d’une voiture. La marque à la pomme a toujours pratiqué des tarifs élevés, mais l’iPhone Duo atteint des sommets : 3 839 € dans sa version 2 To.

À ce prix, vous pouvez vous offrir un lit confortable pour vous reposer au mieux, une petite cuisine pour préparer les bons petits plats réconfortants d’hiver ou encore une auto pour vous rendre au travail quotidiennement.

Si cet iPhone est la Rolls du smartphone, n’espérez pas que le capot de votre auto arbore le fameux « Spirit of Ecstasy ». Il s’agira davantage de chevrons, une marque qui a pourtant un lien avec la firme britannique puisque cette dernière a adopté la mythique suspension hydraulique sous licence…

Citroën C1

Citroën C1
Citroën C1

Revenons à nos moutons : la Citroën C1 de première génération s’échange à des prix serrés. Apparue en 2005, elle a profité d’un restylage en 2009 et 2012. Elle se destine à une utilisation urbaine ou péri-urbaine et son volume à bord reste limité, mais son petit bloc à essence se montre fiable et économe. Première bonne nouvelle, les annonces ne manquent pas, majoritairement en carrosserie à cinq portes. Ensuite, il est possible de dénicher un exemplaire de 2009 affichant 90 000 km au compteur.

  • Retrouvez les annonces de la Citroën C1 sur La Centrale

Ford Ka

Ford Ka II
Ford Ka II

Si la première génération n’a clairement pas plu à tout le monde, la deuxième lancée en 2009, fut plus consensuelle, même si elle apparaît quelque peu désuète aujourd’hui. Basée techniquement sur la Fiat 500, elle en reprend la motorisation essence 1.2 de 69 ch, qui n’a rien d’extraordinaire. En raison son gabarit compact (3,62 m de long), elle ne fait pas de miracle en espace à bord, mais elle a le don de se faufiler partout, ou presque. Elle profite également d’un équipement suffisamment décent et d’un bon comportement routier. Sur le marché de la seconde main, sa présence est moins importante que celle de la Citroën, mais elle reste attractive. Pour le prix de l’iPhone, vous pouvez prétendre à une Ka 1.2 69 ch Titanium de 2011 ayant parcouru 130 000 km.

Renault Twingo II

Renault Twingo II
Renault Twingo II

Elle fut l’une des citadines les plus réussies lors de sa sortie en 2007. Malgré son petit gabarit (3,60 m de long), elle se plie en quatre pour accueillir au mieux ses hôtes grâce à ses sièges arrière sur glissière et ses trains roulants assurent un très bon niveau de sécurité sur route. Sous le capot, le bloc TCe de 100 ch est le meilleur, mais inaccessible à ce prix. En revanche, le petit 1.2 16V de 75 ch suffit au quotidien tout en étant plus répandu et abordable. Pour moins de 4 000 €, une Twingo ainsi motorisée en milieu de gamme Authentique avec 120 000 km est parfaitement envisageable.

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Avis Renault Twingo 2

17,6 /20

Twingo 2 II 1.2 16V 75 TREND (2009)

Par  le 23/12/2023

Achetée en 2012 à 28000km, elle a aujourd'hui 86000km. Voiture très fiable, économique et spacieuse pour sa catégorie. Je n'ai eu aucune panne à part le boîtier papillon, une des rares faiblesses avec les phares qui finissent par prendre l'humidité (phase 1) mais rien de bien méchant à réparer. Elle est juste parfaite et si elle était encore fabriquée je reprendrai la même sans hésiter. Elle est très bien pour la ville mais elle peut aussi s'aventurer sur les routes sans problème, tant qu'on a pas une conduite sportive et qu'on roule tranquille. Je la trouve suffisamment confortable, j'aurai du mal à m'en séparer et je la bichonne, elle dort au garage et vient de passer son contrôle technique, rien à signaler. Je compte la garder encore un paquet d'années ! Ayant eu la Twingo 1, cette version 2 ne démérite pas du tout, au contraire.

13,6 /20

Twingo 2 II 1.2 LEV 16V 75 AUTHENTIQUE (2009)

Par §Ber743Lw le 13/08/2023

Cette auto qui est notre deuxième voiture pour la ville et les petits parcours nous a cependant emmenés une fois en vacances. Elle était neuve et ne nous a pas déçus alors. Bonne tenue de route, confort correct, un peu raide sur mauvaises routes, espace intérieur surprenant pour ce petit modèle. Consommation faible, performances, alors sur ce chapitre .... notre avis est mitigé.! En effet, il s'agit de la version lev dont les rapports de boite sont longs ... très longs !! Donc quand une côte survient et si vous êtes un peu chargé .... rétrogradage obligatoire et même ainsi le moteur peine !!! Avec 75 chevaux cela devrait suffire comme sur beaucoup de voitures plus anciennes mais non avec la lev. Sinon en ville cela suffit évidemment mais le rayon de braquage est mauvais !!! Je conduis souvent des minibus et ils braquent mieux !!! Qualités des plastiques et des sièges surprenante pour une Renault. La voiture a maintenant 14 ans et couche dehors. Les sièges n'ont pas bougé, les plastiques non plus. La peinture a un peu palie mais est encore belle ! La protection de celle ci n'est pas folichonne, les boucliers sont en cause.

15,8 /20

Twingo 2 II (2) 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE ECO2 (2012)

Par §Ant774rw le 03/06/2023

Je vois que certains sont déçus, je dirais pas de chance ! Voiture géniale je l'ai acheté avec 155000 kms etje fais du mieux que je peux pour éviter les ennuis.Vidange tout les 10000, et surtout jamais de fond de réservoir, deux traitements par an au stanadyne.Et je trouve que l'achat de ce véhicule était une bonne pioche !Je oe se que j'en rachèterais une les yeux fermés (presque fermé).

10,6 /20

Twingo 2 II 1.2 16V 75 EXPRESSION (2010)

Par §ala157YL le 27/05/2023

Le confort est inexistant. Avant de l'acheter (occasion), j'ai même pensé qu'elle n'avait aucune suspension à l'arrière! Heureusement, je roule très peu avec cette voiture et à 95% en ville ou les rues sont assez bonnes. C'est d'ailleurs son terrain de prédilection: Les accélérations sont franches et puissantes (Pour la ville!), elle peut se faufiler et freiner très fort. Sa direction précise la rend très maniable. L'insonorisation est assez moyenne. Le budget est correct, sans plus, et je l'ai payée bon marché. Donc, pour le moment du moins, c'est tout bon. Mais pour l'utiliser sur nos routes, généralement plutôt médiocres, assurer vous que vos reins sont à toute épreuve pour résister aux chocs, parfois très violents. Pour la route, j'ai heureusement une grosse voiture qui, elle, efface une grande partie des "nids de poule". Mais, évidemment le budget n'est pas comparable.

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