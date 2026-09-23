Non, ce n’est pas une plaisanterie, un « simple » téléphone peut valoir le prix d’une voiture. La marque à la pomme a toujours pratiqué des tarifs élevés, mais l’iPhone Duo atteint des sommets : 3 839 € dans sa version 2 To.

À ce prix, vous pouvez vous offrir un lit confortable pour vous reposer au mieux, une petite cuisine pour préparer les bons petits plats réconfortants d’hiver ou encore une auto pour vous rendre au travail quotidiennement.

Si cet iPhone est la Rolls du smartphone, n’espérez pas que le capot de votre auto arbore le fameux « Spirit of Ecstasy ». Il s’agira davantage de chevrons, une marque qui a pourtant un lien avec la firme britannique puisque cette dernière a adopté la mythique suspension hydraulique sous licence…

Revenons à nos moutons : la Citroën C1 de première génération s’échange à des prix serrés. Apparue en 2005, elle a profité d’un restylage en 2009 et 2012. Elle se destine à une utilisation urbaine ou péri-urbaine et son volume à bord reste limité, mais son petit bloc à essence se montre fiable et économe. Première bonne nouvelle, les annonces ne manquent pas, majoritairement en carrosserie à cinq portes. Ensuite, il est possible de dénicher un exemplaire de 2009 affichant 90 000 km au compteur.

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Si la première génération n’a clairement pas plu à tout le monde, la deuxième lancée en 2009, fut plus consensuelle, même si elle apparaît quelque peu désuète aujourd’hui. Basée techniquement sur la Fiat 500, elle en reprend la motorisation essence 1.2 de 69 ch, qui n’a rien d’extraordinaire. En raison son gabarit compact (3,62 m de long), elle ne fait pas de miracle en espace à bord, mais elle a le don de se faufiler partout, ou presque. Elle profite également d’un équipement suffisamment décent et d’un bon comportement routier. Sur le marché de la seconde main, sa présence est moins importante que celle de la Citroën, mais elle reste attractive. Pour le prix de l’iPhone, vous pouvez prétendre à une Ka 1.2 69 ch Titanium de 2011 ayant parcouru 130 000 km.

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Elle fut l’une des citadines les plus réussies lors de sa sortie en 2007. Malgré son petit gabarit (3,60 m de long), elle se plie en quatre pour accueillir au mieux ses hôtes grâce à ses sièges arrière sur glissière et ses trains roulants assurent un très bon niveau de sécurité sur route. Sous le capot, le bloc TCe de 100 ch est le meilleur, mais inaccessible à ce prix. En revanche, le petit 1.2 16V de 75 ch suffit au quotidien tout en étant plus répandu et abordable. Pour moins de 4 000 €, une Twingo ainsi motorisée en milieu de gamme Authentique avec 120 000 km est parfaitement envisageable.