La conduite autonome urbaine s’invite dans la circulation parisienne. Alors que la bataille technologique fait rage, Xpeng a choisi Paris pour une opération séduction grandeur nature.

Du 20 au 28 novembre 1, le constructeur propose au grand public de venir essayer en concession le NGP (Navigation Guided Pilot), son système de conduite autonome supervisée de niveau 3. Une première en Europe.

Une démonstration sur un modèle de série

C’est au cœur du dense trafic de l’Ouest parisien que le constructeur a décidé de faire évoluer sa L03. « Un modèle de série, identique à ceux commercialisés par la marque, équipé de deux puces Turing d’une puissance de 750 tops 2 chacune », fait d’entrée remarquer Thomas Rodier, Directeur marketing et communication France de la marque. Cette puissance de calcul est utile pour faire tourner l’IA sans latence afin d’évoluer aisément en milieu urbain complexe.

Mais pas question de prendre le volant ! La démonstration s’effectue exclusivement sous la supervision d’un professionnel. C’est donc en passager que Caradisiac s’est installé dans l’habitacle.

Une bonne conduite et quelques couacs

La L03 version Performance Ultra -seule finition équipée des fameuses puces Turing- se faufile aisément dans le trafic. Dans l’habitacle la discussion va bon train. L’instructeur fait remarquer ô combien le véhicule a bien géré le feu tricolore clignotant. L’influenceuse, passagère avant, enregistre sa vidéo. Et Caradisiac regarde la route.

La voiture laisse traverser une maman engagée sur les clous avec sa poussette, mais elle oublie en cours de route de s’arrêter à un feu orange et quelques mètres plus loin refuse une priorité piéton. Sans avoir eu la sensation de danger, tout n’est pas encore parfait dans la conduite autonome supervisée où le conducteur doit rester maître de son véhicule.

Pour Xpeng, cette opération est une manière de prendre pied sur un marché où la conduite autonome pourrait devenir un argument commercial décisif, potentiellement monétisé sous forme d’abonnement. Mais avant, vous pouvez essayer par vous même !