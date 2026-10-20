Sécurité enfants : ce crash-test choc révèle des sièges auto à éviter d’urgence
Vous êtes à la recherche d’un siège auto ? Méfiance puisque deux modèles ont obtenu un carton rouge lors du dernier test du Touring Club Suisse et de réelles différences existent entre les modèles.
Au début de ce mois d’octobre, nous nous faisions l’écho de l’organisme au sujet de ce test. Avant la publication des résultats complets, il mettait en garde contre deux modèles : Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z et Axkid Minikid Core. Lors du choc frontal, les mannequins ont été éjectés, avec un « risque élevé de blessures » évident.
Toutes les conclusions sont désormais publiés. Sur les 16 sièges testés, sept obtiennent la mention « très recommandé », cinq sont jugés « recommandé », deux « recommandé avec réserve » et deux « non recommandé » (les deux modèles précités).
Parmi les sept modèles « très recommandé », le Maxi-Cosi Coral Slide Pro + FamilyFix Slide Pro arrive en tête avec un résultat global de 68 %, devant le Cybex Cloud G3 + Base G3 et le Joie i-Gemm 3 + i-Base Encore, tous deux à 66 %. Le Cybex Cloud G3 ainsi que le Recaro Toron 1 obtiennent 64 %, tandis que le Cybex Sirona G3 + Base G et le Maxi-Cosi MobiFix Pro obtiennent chacun 60 %.
Cinq autres modèles obtiennent la mention « recommandé » et deux autres sont « recommandé avec réserve ».
Le TCS s’est également penché sur trois modèles achetés sur des « plateformes commerciales établies » hors d’Europe. « Les résultats sont préoccupants : aucun des trois produits ne satisfait aux exigences du test de protection des consommateurs. »
L’organisme précise que « Les sièges « Siège auto portable pour enfant avec harnais de sécurité en polyester », proposé sur le site verodie.co, et le « Siège auto pliable pour enfants I Harnais de sécurité à 5 points », proposé sur shopwecro.com, ne disposent d’aucune homologation et ne peuvent donc pas être utilisés dans l’Union européenne pour transporter des enfants en voiture. Pourtant, ces produits peuvent être commandés sur ces sites et livrés en Europe, malgré leur absence d’homologation. »
Les conseils du TCS pour bien installer son enfant
- Réglez le siège enfant à la taille actuelle de l’enfant.
- Dans la mesure du possible, placez le siège enfant sur le siège arrière. L’entrée et la sortie du véhicule sont plus sûres du côté extérieur de la route.
- Assurez-vous que le siège enfant est bien fixé au véhicule.
- Serrez la ceinture de sécurité de manière qu’elle soit bien ajustée sur le corps de l’enfant. Ouvrez ou enlevez les vestes d’hiver épaisses.
- Les rehausseurs de siège avec dossier offrent plus de sécurité et de confort que ceux sans dossier.
- Adaptez le passage de la ceinture et le soutien de la tête à la croissance de l’enfant.
- Ne pas utiliser les systèmes orientés vers l’arrière sur le siège passager si l’airbag frontal est actif.
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