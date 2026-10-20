Sécurité enfants : ce crash-test choc révèle des sièges auto à éviter d’urgence

Au début de ce mois d’octobre, nous nous faisions l’écho de l’organisme au sujet de ce test. Avant la publication des résultats complets, il mettait en garde contre deux modèles : Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z et Axkid Minikid Core. Lors du choc frontal, les mannequins ont été éjectés, avec un « risque élevé de blessures » évident.

Toutes les conclusions sont désormais publiés. Sur les 16 sièges testés, sept obtiennent la mention « très recommandé », cinq sont jugés « recommandé », deux « recommandé avec réserve » et deux « non recommandé » (les deux modèles précités).

Parmi les sept modèles « très recommandé », le Maxi-Cosi Coral Slide Pro + FamilyFix Slide Pro arrive en tête avec un résultat global de 68 %, devant le Cybex Cloud G3 + Base G3 et le Joie i-Gemm 3 + i-Base Encore, tous deux à 66 %. Le Cybex Cloud G3 ainsi que le Recaro Toron 1 obtiennent 64 %, tandis que le Cybex Sirona G3 + Base G et le Maxi-Cosi MobiFix Pro obtiennent chacun 60 %.

Cinq autres modèles obtiennent la mention « recommandé » et deux autres sont « recommandé avec réserve ».

Le TCS s’est également penché sur trois modèles achetés sur des « plateformes commerciales établies » hors d’Europe. « Les résultats sont préoccupants : aucun des trois produits ne satisfait aux exigences du test de protection des consommateurs. »

L’organisme précise que « Les sièges « Siège auto portable pour enfant avec harnais de sécurité en polyester », proposé sur le site verodie.co, et le « Siège auto pliable pour enfants I Harnais de sécurité à 5 points », proposé sur shopwecro.com, ne disposent d’aucune homologation et ne peuvent donc pas être utilisés dans l’Union européenne pour transporter des enfants en voiture. Pourtant, ces produits peuvent être commandés sur ces sites et livrés en Europe, malgré leur absence d’homologation. »

Les conseils du TCS pour bien installer son enfant