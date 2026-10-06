Le Touring Club Suisse effectue des tests de sièges pour bébé, comme pour les pneus hiver ou toutes saisons, et régulièrement des modèles sont pointés du doigt.

C’est à nouveau le cas puisque l’organisme met en garde les possesseurs des Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z et Axkid Minikid Core : « En cas d’accident grave, ces deux modèles présentent un risque élevé de blessures pour l’enfant. Il est donc vivement déconseillé d’acheter les produits concernés. »

Le TCS détaille les raisons : « Lors du test de collision frontale du « Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z » en position allongée, la boucle du harnais intégré s’ouvre. Le mannequin est alors éjecté de la coque pour bébé. Sous l’effet des forces exercées, les crochets d’encliquetage en plastique de la languette du harnais se brisent. »

Il est recommandé aux utilisateurs que la coque soit en position redressée et/ou sans la Vario Base 5Z, et de la fixer dans le véhicule à l’aide de la ceinture de sécurité à trois points.

Un rappel en cours

Pour le second siège, il a été constaté que « la jambe de force se déverrouille et se rétracte complètement » avec le mannequin en position allongée. Pire : « La coque en plastique du siège se brise autour de la boucle du harnais à cinq points. La boucle est arrachée de la coque et le bassin du mannequin est projeté vers le haut. »

À la suite de ces tests, le TCS a communiqué les résultats auprès des fabricants. Britax Römer indique qu’une réparation ou un rappel sera décidée à l’issue de l’analyse technique. Quant à Axkid, la vente du modèle est arrêtée et une campagne de rappel est lancée.