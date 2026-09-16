Il ne s’en cache pas. « Je fais moitié-moitié : 20 l de chaque ». Dans cette station-service de Bourgueil en Indre-et-Loire, l’homme repose le pistolet vert pour en attraper un bleu. Il a une drôle de manière de faire son plein : en mélangeant allègrement le SP95 et le Superéthanol E85, histoire de faire quelques économies à la pompe, puisque le premier dépasse 2,20 euros et le second s’affiche à 0,88 euros. Au final, le gain pour lui dépasse les 26 euros à chaque plein.

Jusqu’ici, tout va bien

Sauf que sa Renault Clio 5 n’est absolument pas équipée d’un boîtier de conversion. Sont-ils nombreux dans son cas ? Il l’affirme, et explique avoir obtenu le tuyau via le bouche à oreille de ses copains et tous pratiquent ainsi. Quant au risque de casse moteur, il ne craint rien, chiffres à l’appui. « L’E85 c’est seulement 85 % d’éthanol, et si je l’additionne au SP 95, ça passe ». Il réalise son cocktail une fois par semaine depuis un mois, et jusqu’ici, tout va bien.

Alors que les prix de l’essence et du gazole explosent à la pompe, de nombreux automobilistes se tournent vers le Superéthanol-E85 et certains d’entre eux renoncent à investir entre 500 et 1 000 euros pour installer le fameux boîtier. « C’est une somme et si l’essence baisse à nouveau, ce sera du gâchis ».

Difficile, évidemment, de chiffrer cette entourloupe à la pompe. En tout cas, si les installations de boîtiers de conversion ont augmenté de 8 % depuis le début de la crise iranienne, la vente d’E85 a quant à elle en hausse de 15 %. La différence pourrait donc être liée à ce système D un peu limite.

« Mais il ne faut pas oublier les ventes de voitures déjà équipées, comme les Ford Puma et Kuga neuves ou d’occasion » corrige Sylvain Demoures, porte-parole de la Collective du bioéthanol qui coordonne la filière. « Quoi qu’il en soit, je déconseille très formellement ce type de comportement. En plus, l’installation d’un boîtier est amortie en un an, voire moins, puisque les économies moyennes réalisées sont de l’ordre de 850 euros sur douze mois ». Et de rappeler qu’en plus de ces prix qui ont baissé, la région Paca, par exemple, aide ceux qui veulent convertir leur auto à hauteur de 250 euros.

Surtout, si les professionnels de la profession déconseillent le plein d’E85 sans boîtier, ce n’est pas seulement parce qu’ils voient une part d’activités leur échapper. C’est que l’absence de convertisseur peut provoquer des surchauffes, abîmer des pièces du moteur et, au final, engendrer un prix de réparation de plusieurs milliers d’euros.

Des soucis administratifs et mécaniques

Mais le souci est également d’ordre légal. Une auto convertie voit sa carte grise modifiée. Or, l’usage de carburant E85 sans changement administratif est non seulement puni d’une amende de 135 euros, mais la voiture se verra refoulée au contrôle technique, même si la détection du carburant interdit est peu probable. De même, il ne faut pas compter sur son assureur en cas de changement non déclaré.

Mineurs en termes d’administration, les inconvénients restent majeurs en termes de mécanique dans le cas d’une utilisation de l’E85 sans avoir converti son moteur. Et les arguments pour en passer par la pose d’un boîtier plutôt convaincant. A Bourgueil comme ailleurs.