Genève-Kaboul en roadster Ford : l’extraordinaire traversée de deux pionnières oubliées en 1939

C’est une histoire aussi extraordinaire que terrible. C’est l’histoire d’Ella Maillart, femme injustement oubliée dans la galerie de portraits des grands noms de l’automobile.

Pourtant, l’exploit qu’elle a réalisé en 1939, en compagnie d’une autre femme, Annemarie Schwarzenbach, la rapproche de ces grandes expéditions que furent les croisières jaunes et noires. Une expédition qu’elle raconte dans la Voie cruelle, un ouvrage paru en 1947.

85 ch pour un V8

Quelques semaines avant le début du deuxième conflit mondial, Ella s’est établie en Suisse, d’où elle est originaire. A Genève elle croise une vieille amie, autrice et journaliste suisse comme elle. Mais cette dernière est fragile, et très dépendante à l’héroïne. Annemarie explique à l’aventurière qui a déjà à son actif nombre de voyages et, qu’elle possède une auto que son père lui a offerte et dont elle ne sait trop que faire.

Ella Maillart, quant à elle, sait parfaitement à quoi employer le roadster Ford V8 de 85 ch. Elle décide d’embarquer sa copine pour un voyage automobile entre Genève et Kaboul. L’occasion de voir à quoi ressemble le monde en cette période de chaos naissant, mais aussi, et surtout peut-être, d’entraîner Anne-Marie loin de ses démons.

C’est parti. A bord de leur auto, les deux femmes seules, dans leur décapotable, traversent l’Europe puis le Proche-Orient et l’Asie centrale, sans aucune assistance, avec quelques pièces de rechange, des pneus, une machine à écrire, et cinq appareils photos. Car elles entendent bien rentabiliser l’aventure auprès des journaux et magazines friands de ce type d’exploit.

Elles traversent la Turquie, l’Iran et arrivent enfin en Afghanistan, trois mois après leur départ. Le pays est une gigantesque succession de montagnes, avec ses pistes à peine ouvertes aux camions, et les crevaisons et problèmes mécaniques qui en découlent. Mais elles ne renoncent pas. Avant d’arriver à Kaboul, elles découvrent les Bouddhas géants de Bamiyan, ceux que les Talibans ont dynamités en 2001.

La séparation

En arrivant à Kaboul, les relations entre Ella et Annemarie se détériorent. Au pays de la drogue, difficile de se sevrer et cette dernière replonge. En Europe, la guerre est déclarée. Annemarie rentre en Suisse, mais Ella décide de continuer, seule, à bord de la Ford.

L’auto la mènera jusqu’en Inde en passant par Peshawar, aujourd’hui au Pakistan en Inde. C’est dans ce pays qu’elle vivra jusqu’en 1945, l’année où elle rentrera en Suisse pour raconter son histoire. Mais elle ne reverra pas Annemarie Schwarzenbach morte en 1942, d’un simple accident de vélo sans que les deux amies ne se soient jamais revues. Ella Maillart nous a quittés, en 1997, après de nombreuses autres aventures. Elle avait 93 ans.