Au salon Rétromobile 2025, c'est la chenille qui redémarre

Tout le monde connaît les croisières noires et jaunes de Citroën, organisées respectivement en 1925 pour la traversée du continent africain du Nord jusqu’au Sud puis en 1931 entre l’Europe et l’Asie, après avoir effectué une traversée du Sahara en 1922 et avant de sombrer dans la croisière blanche au Canada où les véhicules durent être abandonnés à cause de conditions trop difficiles.

L’ingénieur derrière les véhicules tout-terrain de Citroën utilisés dans ces croisières, des engins équipés à la fois de roues sur le train avant et de chenilles sur la partie arrière, c’est Adolphe Kégresse qui travaillait sur ce genre de technologie depuis le tout début des années 1910.

Mis au point avec son ami Jacques Hinstin également ingénieur, Adolphe Kégresse a donné son nom au système Kegresse-Hinstin équipant de nombreux châssis de modèles Citroën conçus pour la conduite en tout-terrain. Cette architecture mécanique sera ensuite reprise par de nombreux autres constructeurs de véhicules tout-terrain à travers le monde, dont ceux de l’armée américaine pendant la seconde mondiale.

Une exposition à Rétromobile 2025

Ayant travaillé pour d’autres projets dans sa vie professionnelle et même servi le Tsar Nicolas II de Russie, Adolphe Kégresse aura droit à une exposition au salon Rétromobile 2025 montrant quelques-uns des véhicules utilisant la technologie « Half track » (demi-chenille) qu’il a beaucoup contribué à développer. Elle aura lieu sur le pont des expositions et comptera pas moins de dix engins au total.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube