Voici ce qu’il se passe quand une BMW tente de se faire passer pour une Mustang
Une BMW Série 3 E46 a été profondément transformée pour prendre l’apparence d’une Ford Mustang. Avec 235 000 km au compteur, cette improbable création est aujourd’hui proposée à presque 7 000 €.
La BMW Série 3 E46 fait partie de ces voitures qui vieillissent remarquablement bien. Visiblement, cela dérangeait quelqu’un. Aux Pays-Bas, une 318ci a ainsi subi une transformation pour tenter de ressembler à une Ford Mustang. Le résultat type saucisse du vendredi évoque surtout une expérience dont personne n’avait demandé les conclusions.
À l’avant, la BMW reçoit des phares ronds, une immense calandre et un bouclier spécifique. Le capot prolonge même son bossage au-dessus de la grille dans une tentative assez mystérieuse d’imiter la muscle car américaine. De profil, des ailes redessinées et une bande argentée poursuivent l’illusion, tandis que l’arrière adopte des feux composés de trois barrettes diagonales façon Mustang. Heureusement, l’habitacle a échappé au massacre : volant, instrumentation et boîte manuelle à cinq rapports restent d’origine. Sous le capot, pas de V8 non plus mais la mécanique quatre cylindres de cette modeste 318ci.
Un tarif pas donné
Avec 235 019 km au compteur, cette création est proposée sur AutoScout à 6 850 €. Une somme considérable pour une E46 qui a consacré beaucoup d’efforts à devenir moins désirable qu’avant.
Photos (6)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération