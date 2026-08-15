Voici ce qu’il se passe quand une BMW tente de se faire passer pour une Mustang

La BMW Série 3 E46 fait partie de ces voitures qui vieillissent remarquablement bien. Visiblement, cela dérangeait quelqu’un. Aux Pays-Bas, une 318ci a ainsi subi une transformation pour tenter de ressembler à une Ford Mustang. Le résultat type saucisse du vendredi évoque surtout une expérience dont personne n’avait demandé les conclusions.

À l’avant, la BMW reçoit des phares ronds, une immense calandre et un bouclier spécifique. Le capot prolonge même son bossage au-dessus de la grille dans une tentative assez mystérieuse d’imiter la muscle car américaine. De profil, des ailes redessinées et une bande argentée poursuivent l’illusion, tandis que l’arrière adopte des feux composés de trois barrettes diagonales façon Mustang. Heureusement, l’habitacle a échappé au massacre : volant, instrumentation et boîte manuelle à cinq rapports restent d’origine. Sous le capot, pas de V8 non plus mais la mécanique quatre cylindres de cette modeste 318ci.

Un tarif pas donné

Avec 235 019 km au compteur, cette création est proposée sur AutoScout à 6 850 €. Une somme considérable pour une E46 qui a consacré beaucoup d’efforts à devenir moins désirable qu’avant.