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Bmw Serie 3 E46 Coupe

Voici ce qu’il se passe quand une BMW tente de se faire passer pour une Mustang

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Une BMW Série 3 E46 a été profondément transformée pour prendre l’apparence d’une Ford Mustang. Avec 235 000 km au compteur, cette improbable création est aujourd’hui proposée à presque 7 000 €.

Voici ce qu’il se passe quand une BMW tente de se faire passer pour une Mustang

La BMW Série 3 E46 fait partie de ces voitures qui vieillissent remarquablement bien. Visiblement, cela dérangeait quelqu’un. Aux Pays-Bas, une 318ci a ainsi subi une transformation pour tenter de ressembler à une Ford Mustang. Le résultat type saucisse du vendredi évoque surtout une expérience dont personne n’avait demandé les conclusions.

À l’avant, la BMW reçoit des phares ronds, une immense calandre et un bouclier spécifique. Le capot prolonge même son bossage au-dessus de la grille dans une tentative assez mystérieuse d’imiter la muscle car américaine. De profil, des ailes redessinées et une bande argentée poursuivent l’illusion, tandis que l’arrière adopte des feux composés de trois barrettes diagonales façon Mustang. Heureusement, l’habitacle a échappé au massacre : volant, instrumentation et boîte manuelle à cinq rapports restent d’origine. Sous le capot, pas de V8 non plus mais la mécanique quatre cylindres de cette modeste 318ci.

Voici ce qu’il se passe quand une BMW tente de se faire passer pour une Mustang

Un tarif pas donné

Avec 235 019 km au compteur, cette création est proposée sur AutoScout à 6 850 €. Une somme considérable pour une E46 qui a consacré beaucoup d’efforts à devenir moins désirable qu’avant.

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La série 3 de BMW est une véritable success story depuis sa première génération sortie en 1975. Elle a invariablement représenté la familiale premium type. Depuis la première génération, elle a évidemment considérablement évolué, et cette génération, la "E 46", est l'avant dernière. Elle est de l'avis unanime celle qui était la mieux construite et la mieux finie. Ses prestations sont réellement de haut niveau. Et elle les fait chèrement payer, aussi bien en neuf qu'en occasion, malgré parfois un déficit d'équipement étonnant et une liste d'options longue comme un jour sans pain… La fiabilité des diesels est également à pointer du doigt, du moins jusqu'en 2002. Il faut donc se montrer vigilant, ce sont les plus courus !

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