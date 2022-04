Les meilleurs coupés d'occasion, de moins de 5 000 à plus de 20 000 €

Quand on n'a pas de siège auto à installer à l'arrière, jamais de machine à laver à déménager, et que l'esthétisme automobile nous pousse vers la grâce et la pureté des lignes (OK, y'a des exceptions...), le choix d'un coupé en occasion peut s'avérer tout à fait approprié.

À moins que ce ne soit en seconde voiture pour les week-ends, ou tout simplement en voiture plaisir à côté d'une autre plus pratique.

Toujours est-il que les coupés gagnent en élégance, en charisme, en plaisir de conduite, ce qu'ils perdent en praticité. Mais ils ne représentent aujourd'hui que 0,3 % des ventes de voitures neuves. Le marché de l'occasion n'est pas non plus celui qui est le plus fourni bien sûr. Mais on peut y trouver quelques pépites.

Nous avons décidé d'opérer une sélection des modèles les plus intéressants, que ce soit en matière de prestations, de prix, de coût d'utilisation, mais aussi de fiabilité, un critère essentiel lorsqu'on achète d'occasion, et plus encore pour les petits prix, qui correspondent aux autos les plus âgées.

Commençons donc avec le budget le plus mince, soit moins de 5 000 € (et nous avons limité à 200 000 km maximum), avant d'augmenter les tarifs en pages suivantes.

Moins de 5 000 € : un choix maigre mais rien n'est impossible

Alfa Romeo GT

Il fut un temps pendant lequel Alfa Romeo vendait de très jolis coupés, dont ce GT fait partie. Alors bien sûr, pour ce budget, ce ne seront pas les modèles en état concours et peu kilométrés qui sont proposés. Non plus que le terrible modèle 3.2 V6. Mais vous pourrez tomber sur des modèles diesels 1.9 JTD 150 ou 170 de 2004 à 2007, tournant autour de 180 000 km. Un moteur heureusement relativement fiable. Quelques modèles essence 2.0 JTS 165 sont aussi sur le marché, affichant encore moins de kilomètres (parfois moins de 110 000 km), et pour 4 000 euros un peu plus de 150 000 km. Il faudra surveiller de façon générale l'usure des trains roulants (bras de suspension, silent-blocs. Mais globalement, ce GT, sur base de berline 147, n'est pas ruineux en entretien et réparations. Et pour le budget réduit, on a quelque chose de bien joli, et qui propose un comportement sympa et dynamique.

Mercedes CLK

Oui, on peut acquérir un coupé Mercedes pour moins de 5 000 €. Pas le dernier à la mode certes, mais la première génération de CLK (1997-2002), aux cotes très raisonnables, vous tend les bras. Ce grand coupé 4 places est spacieux, avec un coffre permettant de partir en vacances sans souci (420 litres). Sa qualité de réalisation est de haut niveau, mais la présentation fait aujourd'hui honnêtement datée. On se consolera avec un niveau de fiabilité au-dessus du lot, que ce soit pour le 2.0 atmosphérique de 136 ou le 2.3 à compresseur 230 Kompressor, les deux moteurs les plus présents en occasion. On peut espérer parcourir plus de 400 000 km en prenant garde au bon entretien. Du coup, pour un peu moins de 5 000 €, on peut négocier un modèle 200 ou 230 K, moins de 200 000 km, année 98 à 2001. Certains modèles CLK 200 ont même moins de 150 000 km.

Peugeot 406 coupé

Le roi des coupés Peugeot, à la ligne classique et intemporelle, signée Pininfarina. Son succès en occasion ne se dément pas, à tel point que les cotes sont montantes. Un vrai collector. Spacieux, confortable, pas trop mal équipé pour l'époque avec, sur certaines finitions, les sièges chauffants et électriques, l'allumage auto des phares, la sono JBL, l'antipatinage, le rétroviseur intérieur électrochromatique, les suspensions pilotées... De quoi concurrencer les modèles allemands de l'époque. Côté moteur, pour le budget, on restera sur le 2.0 essence 137 ch. Les très recherchés modèles V6 193/210 ch en bon état étant désormais largement au-dessus des 5 000 €. Mais le 2.0 suffit à mouvoir ce coupé avec un peu de dynamisme, sans trop consommer.

Attention, si la fiabilité globale de ce bloc et de l'auto est très bonne, certaines pièces de carrosserie commencent à devenir introuvables (pare-chocs), et certaines pièces mécaniques rares (embrayage, pompe de direction assistée, etc.). À acheter en excellent état donc. Et à conserver, vu la valeur qu'il prend année après année.

Renault Mégane 3 coupé

La troisième génération de Mégane a existé, comme les deux premières, en carrosserie coupé, qui se différenciait bien de la berline par une chute de pavillon plus prononcée, des boucliers différents et bien sûr, la disparition des portes arrière. Mais l'habitabilité restait celle de la berline, soit dans la moyenne au niveau de la banquette, et au-dessus de celle-ci niveau coffre.

Pour 5 000 €, n'escomptez pas toucher une version R.S., évidemment, mais de plus classiques 1.5 dCi 105, 1.9 dCi 130 (180 000 km, année 2009) et même 2.0 dCi 160 ch, déjà bien performant (2009, près de 200 000 km). La fiabilité de la Mégane 3 est bien au-dessus de celle de sa devancière, on surveillera tout de même le 1.5 dCi au niveau des coussinets de bielles. D'ailleurs, on vous oriente plutôt vers les 1.9 et 2.0 dCi, plus fiables. Les modèles essence, fiables également, sont rarissimes pour ce budget.

D'autres bons choix : Renault Mégane 1 coupé, Opel Astra Bertone, Opel Tigra, Honda Accord 6, Ford Cougar, etc.