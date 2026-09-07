Renault caracole en tête des voitures électriques les plus vendues en Flottes

Sur les huit premiers mois de l’année, le marché des flottes a franchi le cap des 100 000 immatriculations électriques.

Depuis le début de l’année, 108 190 véhicules à batteries exactement (+ 80,1 %), ont rejoint les parcs d’entreprises. Un volume supérieur au bilan de l’ensemble de l’année 2025 (107 093 immatriculation).

Renault impose son leadership

Dans cette transition énergétique des parcs professionnels Renault signe un sans-faute. Avec 23 032 unités écoulées depuis le début de l’année, la marque au losange assoit une domination sans partage sur le canal B2B.

Sur la seconde marche du podium, Peugeot (9 469 immatriculations) se voit talonné par BMW (9 172 exemplaires) et Skoda (8 905 unités). Les marques allemandes se payant au passage Tesla en perte de vitesse relative (le trou d’air semble passé) ne pouvant faire mieux que la cinquième place avec 8 649 exemplaires mis à la route.

Scenic E-Tech en tête

Au classement des modèles, la Renault Scenic E-Tech (12 221 unités) fait figure de nouveau standard professionnel. La Tesla Model Y (7 369 ex) et le Skoda Elroq (5 363 unités) complètent le podium. La R5 (4 856 ex) et la Megane E-Tech (4 363 ex) complètent l’offensive de la marque tricolore.

À l’inverse la Peugeot e-208, autrefois coqueluche des parcs pro accuse le coup. Avec 1 261 exemplaires écoulés, la marque au Lion glisse au 20e rang. Le témoignage du renouvellement rapide des arbitrages sur ce marché. Le constructeur de Sochaux place tout de même trois modèles dans le Top-20 avec neuvième position le e-3008 (2 930 ex) et en onzième le e-50087 (2 586 ex).

Parmi les mouvements notables, on note la bonne perf de la Skoda Elroq (5 363 unités) la Mercedes CLA, auréolé du titre de voiture de l’année, s’accroche à une belle douzième place (2 546 ex) juste devant une surprenante BMW iX3 (2 297 ex).

Top-10 des voitures électriques vendus sur le marché B2B depuis janvier