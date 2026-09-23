C’était un temps que ceux qui ont passé les 30 dernières années sans acheter de voiture ne peuvent pas connaître. Jusque dans les années 90, les autos d’entrée de gamme de la plupart des marques généralistes étaient dépourvues d’autoradios.

Les constructeurs expliquaient de manière pudique que leurs voitures étaient « pré-équipées audio ». En somme, deux fils permettaient de brancher un poste (si possible extractible et muni d’une jolie poignée) Dans les portières, deux trous permettaient d’intégrer des haut-parleurs et c’est bien tout.

Des autos pré-équipées mais pas équipées

Puis les temps ont changé, les radios se sont généralisés et harmonieusement intégrés à toutes les gammes de toutes les marques. Mais l’absence de sono est peut-être en train de faire son retour. Et, à part les youngtimers nostalgiques des Supercinq Five, l’affaire commence à agacer du monde, y compris les pouvoirs publics.

Elle est surtout le fait du groupe Stellantis qui, dans ses Citroën C3, C3 Aircross et Fiat Panda d’entrée de gamme, a fait disparaître le bon vieux poste de ses finitions You pour les Chevrons et Pop pour l’Italienne. Même souci pour les Citroën Ami et Fiat Topolino.

Mais on peut se demander en quoi cette disparition gène qui que ce soit, à l’époque ou tout le monde dispose d’un smartphone, et des applis de ses stations préférées ? D’autant que ces autos sont équipées de liaisons qui transmettent parfaitement le son au travers des haut-parleurs qui, quant à eux, sont bien intégrés.

Pour l’Alliance radios, la fédération qui regroupe les grandes stations privées (RTL, Europe 1) mais aussi les locales et associatives, tout le monde n’est pas équipé, et toutes les petites radios associatives ne proposent pas d’applis. Alors l’association demande au gouvernement de rendre cette installation obligatoire. Même son de cloche du côté de Radio France : tous les professionnels réclament une obligation d’installation d’une radio hertzienne dans toutes les voitures neuves.

Pourquoi cette unanimité ? Parce que d’une part, un bon tiers des écoutes de ces stations grandes ou petites se fait en voiture et que par ailleurs leurs audiences sont à la baisse depuis plusieurs années et qu’elles ne tiennent pas à perdre une once d’audience en raison de ce manquement.

Et puis, comme le rappelle Sybille Weil, la patronne de Radio France, dans son communiqué, « Quand l’Espagne s’est retrouvée sans électricité, les téléphones se sont tus et les autoradios ont continué de parler. Les incendies de cet été nous l’ont rappelé chez nous : quand tout s’arrête, la radio reste. Et d’ajouter qu’une voiture sans récepteur est un angle mort de la sécurité civile ».

Le message des pros n’est pas tombé dans l’oreille d’un auditeur sourd, et le sénateur centriste du Val-de-Marne Laurent Lafon entend bien porter cette requête devant ses pairs le 13 octobre prochain. Ainsi, la France pourrait rejoindre l’Italie qui a demandé, l’an passé, à Bruxelles, de légiférer sur cette obligation au niveau européen.

Une affaire de sécurité publique

Une mesure qui pourrait bien être appliquée, après les longs allers-retours parlementaires, d’autant que les États-Unis, généralement moins enclins que l’Europe à se mêler des affaires des entreprises privées, sont en train de statuer sur le même problème.

La Chambre des représentants à Washington a validé un texte qui va dans ce sens le 16 septembre dernier et il doit dorénavant suivre le chemin législatif. Baptisé « AM Radio for Every Vehicle Act », l’Amérique étant plus habituée aux ondes AM qu’à notre FM.

Son adoption ne rencontre pas d’obstacle majeur aux US comme en Europe. Les constructeurs mondiaux, du moins ceux qui l’avaient abandonné, devraient donc rapidement retrouver le chemin des ondes.