Citroën C4 Aircross : la fiche fiabilité express

En bref

Chez Citroën, l’apparition du premier SUV au catalogue s’est fait attendre. Et c’est seulement en 2007, et bien plus tard que la concurrence, qu’a vu le jour le C-Crosser, cousin des Peugeot 4008 et Mitsubishi Outlander. Malgré ses sept ans de carrière, il n’aura connu qu’un succès en demi-teinte.

Mais en 2012, la marque aux chevrons, persiste et signe avec la commercialisation cette fois d’un SUV compact, le C4 Aircross, également fabriqué sur une base Mitsubishi, celle de l’ASX. Avec une longueur de 4,34 m, soit des valeurs dans la moyenne de la catégorie, il n’apporte pas grand-chose au niveau pratique notamment en volume de coffre, à savoir : 416 litres (avec roue de secours) ou 422 litres (avec kit anticrevaison) et 1 193 litres, banquette arrière rabattue. Soit des volumes inférieurs à ceux de ses concurrents comme le Ford Kuga ou le Volkswagen Tiguan. Quant à l’habitabilité, elle reste néanmoins satisfaisante pour les cinq occupants.

Au point de vue motorisations, l’offre se compose d’un bloc essence 1.6 de 117 ch et de deux diesels 1.6 HDI 115 ch et 1.8 HDI 150 ch. Côté transmission, uniquement une boîte mécanique à six rapports. Ajoutons que les versions diesels sont disponibles en 2 ou 4 roues motrices. Au chapitre finitions, trois niveaux au lancement : Attraction, Confort et Exclusive. En ce qui concerne l’offre en seconde main, elle est assez fournie mais les diesels s’imposent à près de 95 % des annonces. Eh oui, à l’époque, c’était le « tout diesel ». Enfin, en matière de fiabilité, le C4 Aircross n’aura malheureusement pas été épargné par des soucis mécaniques et électroniques, surtout en début de carrière.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.6 HDI : 115 ch

1.8 HDI : 150 ch

En essence

1.6 : 117 ch

LE Citroen C4 Aircross A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Bilan plutôt mitigé à en croire certains propriétaires. Bon nombre d’entre eux font état de plastiques de qualité moyenne à bord, à l’origine de bruits et de vibrations au roulage avant le cap des 80 000 km.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Rien d’inquiétant pour ce qui est des organes d’usure courante (plaquettes, disques, amortisseurs…).

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas vraiment bon marché. Même, les petites interventions se traduisent par des notes assez coûteuses.

Est-il cher à entretenir ?

Pas brillant côté budget entretien et réparations. Les factures sont souvent onéreuses et au-dessus de la moyenne de la catégorie.