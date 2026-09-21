Citroën C4 Aircross : la fiche fiabilité express
Dates clés
- Avril 2012 : commercialisation du C4 Aircross
- Décembre 2017 : arrêt de commercialisation
En bref
Chez Citroën, l’apparition du premier SUV au catalogue s’est fait attendre. Et c’est seulement en 2007, et bien plus tard que la concurrence, qu’a vu le jour le C-Crosser, cousin des Peugeot 4008 et Mitsubishi Outlander. Malgré ses sept ans de carrière, il n’aura connu qu’un succès en demi-teinte.
Mais en 2012, la marque aux chevrons, persiste et signe avec la commercialisation cette fois d’un SUV compact, le C4 Aircross, également fabriqué sur une base Mitsubishi, celle de l’ASX. Avec une longueur de 4,34 m, soit des valeurs dans la moyenne de la catégorie, il n’apporte pas grand-chose au niveau pratique notamment en volume de coffre, à savoir : 416 litres (avec roue de secours) ou 422 litres (avec kit anticrevaison) et 1 193 litres, banquette arrière rabattue. Soit des volumes inférieurs à ceux de ses concurrents comme le Ford Kuga ou le Volkswagen Tiguan. Quant à l’habitabilité, elle reste néanmoins satisfaisante pour les cinq occupants.
Au point de vue motorisations, l’offre se compose d’un bloc essence 1.6 de 117 ch et de deux diesels 1.6 HDI 115 ch et 1.8 HDI 150 ch. Côté transmission, uniquement une boîte mécanique à six rapports. Ajoutons que les versions diesels sont disponibles en 2 ou 4 roues motrices. Au chapitre finitions, trois niveaux au lancement : Attraction, Confort et Exclusive. En ce qui concerne l’offre en seconde main, elle est assez fournie mais les diesels s’imposent à près de 95 % des annonces. Eh oui, à l’époque, c’était le « tout diesel ». Enfin, en matière de fiabilité, le C4 Aircross n’aura malheureusement pas été épargné par des soucis mécaniques et électroniques, surtout en début de carrière.
SOUS LE CAPOT
En diesel
1.6 HDI : 115 ch
1.8 HDI : 150 ch
En essence
1.6 : 117 ch
LE Citroen C4 Aircross A LA LOUPE
Comment vieillit-il ?
Bilan plutôt mitigé à en croire certains propriétaires. Bon nombre d’entre eux font état de plastiques de qualité moyenne à bord, à l’origine de bruits et de vibrations au roulage avant le cap des 80 000 km.
Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?
Rien d’inquiétant pour ce qui est des organes d’usure courante (plaquettes, disques, amortisseurs…).
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
Pas vraiment bon marché. Même, les petites interventions se traduisent par des notes assez coûteuses.
Est-il cher à entretenir ?
Pas brillant côté budget entretien et réparations. Les factures sont souvent onéreuses et au-dessus de la moyenne de la catégorie.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UN C4 AIRCROSS D’OCCASION ?
En diesel
Comptez un budget d’entrée de 9 500 € à 10 500 € pour un 1.6 HDI 115 ch âgé de 10 à 12 ans et ayant parcouru moins de 130 000 km.
Pour un 1.8 HDI 150 ch, la mise de départ tourne autour des 12 500 €/13 000 €. À ce prix, un modèle d’une dizaine d’années et affichant au compteur moins de 120 000 km.
En essence
L’offre, insignifiante, ne permet pas de définir un tarif de base.
Fiabilité
Description :
Turbo et injecteurs
Quelle que soit la motorisation diesel, on recense de nombreux cas de grippages se traduisant par des pertes de puissance. Leur remplacement s’impose.
Bougies de préchauffage
Quelques cas de remplacements sont évoqués par des propriétaires.
Boîte de vitesses
De nombreux possesseurs se plaignent qu’elle est bruyante avec des vitesses dures à passer, surtout de la 1re à la 2e. Malheureusement, pas de solution probante pour résoudre ces défauts.
Rappel de rectification en concession :
- Février 2021 : sur une série de C4 Aircross, fabriqués entre janvier et juin 2016 le frein à main peut devenir inopérant.
- Avril 2019 : sur une série de C4 Aircross, produits de novembre 2011 à avril 2015, la gestion électronique du Stop & Start est chaotique et peut à terme décharger la batterie. Un risque de coupure du moteur en roulant n’est pas impossible.
- Février 2018 : sur une série de C4 Aircross, produits entre décembre 2014 et juillet 2017, un souci au niveau du calculateur moteur peut provoquer l’arrêt du moteur en roulant.
- Février 2018 : sur une série de C4 Aircross, assemblés entre avril 2015 et mars 2016, le verrouillage électrique de la serrure peut provoquer l’ouverture de la portière en roulant.
- Février 2015 : sur une série de C4 Aircross, le sabot posé sur bouclier avant est mal fixé et peut se détacher en roulant à haute vitesse. Les points de fixation sont modifiés et leur nombre augmenté.
- Sur une série de C4 Aircross, fabriqués de novembre 2011 à septembre 2014, un manque d’étanchéité au niveau du moteur d’essuie-glace avant peut provoquer à court terme, une corrosion et entraîner son blocage.
- Sur une série de C4 Aircross, produits de novembre 2011 à mai 2016, les freins de portières arrière peuvent se corroder rapidement et se casser. En conséquence les portes, n’étant pas retenues en position ''ouverte'', peuvent se refermer brutalement et avec le poids blesser les passagers.
LE BILAN
Au règne des SUV, le C4 Aircross n’a pas vraiment eu la cote face à ses concurrents européens et coréens. Mais pour les acheteurs en quête d’un crossover qu’ils comptent garder longtemps sans se soucier de ce qu’il vaudra à sa revente, il ne représente pas un mauvais choix. D’autant qu’en matière de prix en occasion, ils sont plutôt attractifs comparés à ceux de ses rivaux. Et si sa fiabilité, parfois chaotique, surtout en début de carrière, peut freiner l’envie d’en acquérir un sachez, que la plupart des incidents ont été résolus. Un constat qui néanmoins ne doit pas vous empêcher de rester vigilant à l’heure de l’achat…
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