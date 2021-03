Citroën prépare un nouveau C4 Aircross pour 2022

La nouvelle Citroën C4 est arrivée depuis peu en concession que déjà le constructeur aux chevrons pense à élargir la gamme de cette berline compacte. Il prépare en effet un SUV qui reprendra le nom de C4 Aircross. Rappelons que le premier C4 Aircross (2021-2017) est un Mitsubishi ASX rebadgé, tandis que le deuxième C4 Aircross, vendu exclusivement en Chine depuis 2018, est un C3 Aircross rallongé. Le nouveau Citroën C4 Aircross rejoindra la famille C4 à la fin de 2022 et il se distinguera de la berline, dont il reprendra la base, par un style encore plus dynamique.

Modifications de style

Pour arriver à bien différencier le SUV C4 Aircross de la berline C4 qui est déjà un beau mélange des genres (berline affichant quelques attributs de SUV et de coupé), les designers de la marque aux chevrons devraient modifier légèrement le double regard de leur auto tandis que la face du véhicule affichera une allure plus massive. Les designers devraient également renforcer la courbure du toit avec une ligne du pavillon encore plus fuyante que sur la berline, les entourages d’ailes pourraient être de forme carrée afin de renforcer l’aspect robuste du modèle, à l’arrière les poignées devraient disparaître de la carrosserie pour se cacher derrière le montant des vitres…

Mieux que la berline C4 ?

Avec ce modèle à la mode, la marque Citroën compte bien augmenter dans de fortes proportions les ventes de la famille C4. D’autant plus que le SUV Citroën C4 Aircross devrait disposer des mêmes atouts que la berline comme le confort (bien entendu le C4 Aircross aura droit aux célèbres butées de suspension hydrauliques), l’habitabilité (mais attention à la garde au toit arrière qui pourrait être réduite du fait du toit fuyant), les nombreux rangements intérieurs… Citroën pourrait profiter de l’arrivée de ce modèle pour gommer quelques défauts aperçus sur la berline, comme la taille de l’instrumentation qui pourrait être augmentée, les bruits d’air qui pourraient être mieux filtrés, les trains roulants qui pourraient être réglés différemment afin de disposer d’un véhicule plus dynamique. Enfin, le C4 Aircross pourrait bénéficier de l’apport d’une banquette coulissante comme celle qui équipe le C3 Aircross.

De l’électrique au programme

Le nouveau C4 Aicross bénéficiera en 2022 des derniers progrès de la technique en matière d’aides à la conduite et d’infodivertissement. Il devrait reprendre l’intégralité des motorisations de la berline (PureTech de 100, 130 et 155 ch, BlueHDi de 110 et 130 ch) y compris la motorisation électrique de 136 ch qu’utilisera le ë-C4 Aircross. Pour le moteur essence PureTech, il pourrait être couplé à de l’hybridation légère avec alterno-démarreur 48V pour les moteurs associés à une boîte manuelle, pour les blocs associés à une boîte auto, celle-ci sera à double embrayage à 7 vitesses (nouvelle boîte e-DCT) et intégrera un moteur électrique d’une puissance d’une dizaine de kW. Cet aide électrique devrait permettre une belle réduction de la consommation.

Un trio d’avenir

L’apparition du Citroën C4 Aircross permettra à Citroën de mieux appréhender le renouvellement (en 2024) du petit SUV Citroën C3 Aircross qui utilisera lui aussi la plateforme CMP de la berline C4. Avec les C3 Aircross, C4 Aircross et C5 Aircross, Citroën disposera d’une gamme complète de SUV en 2022. En plus d’un style original, les SUV Citroën se devront de disposer d’un bon rapport prix/prestations pour séduire le plus possible de monde. C’est pourquoi le tarif du futur Citroën C4 Aircross devrait être attractif avec une entrée de gamme que nous estimons à 23 000 €.

Le futur SUV Citroën C4 Aircross en dix points

SUV compact sur base technique CMP

Carrosserie de faux coupé cinq portes

Lancement fin 2022

Reprendra le mobilier intérieur de la C4, pourrait disposer d’une banquette coulissante

Moteurs essence : de 100 à 155 ch

Moteurs diesels : 110 et 130 ch

Motorisation électrique : 136 ch

Apparition de système mild-hybrid sur les moteurs essence

Simple deux roues motrices mais option Grip Control possible

Tarif : à partir de 23 000 €*

*Estimation