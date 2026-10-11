C’est une véritable pluie de concept-cars qui s’abat au Mondial de l’Automobile de Paris 2026, y compris chez Stellantis et plus particulièrement chez Peugeot où deux autos « conceptuelles » seront présentes sur le stand : la Vision RCZ, incarnation moderne du coupé de la marque au lion, et cette E-T16 qui évoque un modèle particulièrement recherché par les collectionneurs.

Comme vous l’avez sans doute découvert, elle s’inspire en effet de la 205 Turbo 16 dans sa version routière, celle construite à 200 exemplaires pour permettre l’homologation de sa déclinaison de rallye en groupe B.

Une silhouette très « 205 »

L’inspiration de la 205 Turbo 16 va jusqu’à la silhouette, dont la partie arrière rappelle vraiment celle de la version extrême de la citadine des années 80. Jusqu’aux feux arrière carrés, même si la E-T16 y ajoute les trois bandes de LED horizontales à la façon du concept Polygon, intégrant les codes du « nouveau » design Peugeot.

Il y a une vraie touche « rétro » dans cette auto qui ferait, sur le papier, une concurrente parfaite de la Renault R5 Turbo 3E.

Il n’y aura rien après

Mais justement, ce n’est hélas que sur le papier : dans la plus pure tradition des concept-cars Peugeot, la E-T16 n’a aucun projet de développement d’une version de série.

C’est fort dommage car elle ferait une très belle concurrente de la Renault R5 Turbo 3E avec de puissants moteurs électriques. Ou, encore mieux pour ceux qui rêvent de sportives à l’ancienne, un moteur thermique très poussé installé en position centrale arrière exactement comme dans la 205 Turbo 16 originelle !