4. 280 ch sous le capot : la Peugeot e-208 GTi peut-elle vraiment convaincre malgré son prix et son autonomie ?

En bref



Puissance : 280 ch

Autonomie WLTP : 375 km

Prix : 42 900 €

Eligible à la prime CEE

Existe-t-il un marché pour les petites sportives 100 % électriques ? À une époque où le malus d'une GTI thermique peut égaler le prix de l'auto, c’est en tout cas le pari de nombreux constructeurs. Abarth, Alpine, Cupra, Lancia, Opel, Mini et bientôt Volkswagen : les nouveautés zéro émission se succèdent, affichant des fiches techniques aussi impressionnantes que leurs tarifs.

Peugeot arrive à son tour sur ce marché de niche en faisant renaître le blason GTi. Il s’agit d’une première pour la griffe sportive sur une voiture électrique. La Française, fabriquée à Saragosse aux côtés des Opel Corsa et Lancia Ypsilon, partage la même fiche technique puisque toutes sont conçues par Stellantis, dont le fondement industriel est la mutualisation.

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Cette déclinaison sportive de la Peugeot 208 ne fait pas exception car elle reprend la même configuration que ses cousines, à savoir un électromoteur produit par Emotors (Nidec/Stellantis) développant jusqu’à 280 ch avec un refroidissement amélioré, une batterie de 51 kWh (utiles), des voies élargies, une suspension rabaissée, un différentiel autobloquant mécanique et un freinage surdimensionné.

Les performances sont dignes d’une supercar d’antan avec un 0 à 100 km/h expédié en 5,5 s et un 1 000 m départ arrêté en à peine 25 s. Revers de la médaille, la vitesse est bridée électroniquement à 180 km/h et l’autonomie mixte est homologuée pour 375 km.

Un prix clés en main sous les 40 000 €

Le seul levier sur lequel la marque peut influer, c’est le calibrage du châssis, le design, la personnalisation et naturellement le prix. Ici, il est fixé à 42 900 €, hors aides de l’État (3 600 €). Le prix « clé en main » de la voiture passera sous la barre des 40 000 €. Un prix élevé, mais au final dans la moyenne de ces petites sportives électriques.

Pour le design, cette e-208 GTi est reconnaissable à ses éléments aérodynamiques spécifiques comme le spoiler avant, le becquet et un diffuseur arrière avec feu antibrouillard intégré inspiré de la F1. Le châssis a été abaissé de 30 mm et les voies avant et arrière ont été élargies respectivement de 56 mm et 27 mm. La petite lionne chausse des jantes inédites de 18’’ façon cadran de téléphone, référence à la 205 GTI. Seules la peinture (entre 900 et 1 100 €) et le toit panoramique (650 €) sont ici en option.

La teinte rouge vif Elixir (1 100 €), coloris emblématique des modèles sportifs Peugeot depuis 40 ans, habille la carrosserie et s'invite aussi à bord. Moquette, surtapis, ceintures de sécurité et surpiqûres des sièges mettent d’emblée dans l’ambiance. Tout est rouge ! Peugeot a doté son modèle de sièges semi-baquets au maintien latéral renforcé, d’un volant recouvert d’Alcantara et d’un pédalier alu. Derrière lui se déploie l'i-Cockpit Peugeot, doté d'un affichage spécifique rouge et personnalisable, mais malheureusement toujours illisible.