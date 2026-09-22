Essai Peugeot e-208 GTi (2026) : que vaut la GTi la plus puissante de l'histoire ?
Peugeot ressuscite la griffe GTi en mode 100 % électrique. Avec ses 280 ch, son différentiel Torsen et des performances de supercar, la citadine tricolore promet un vrai plaisir de conduite. Mais entre une autonomie en conduite dynamique qui s'effondre et un tarif salé, existe-t-une clientèle pour ce genre de voiture ?
Sommaire
Note
de la rédaction
12,4/20
Note
des propriétaires
En bref
Puissance : 280 ch
Autonomie WLTP : 375 km
Prix : 42 900 €
Eligible à la prime CEE
Existe-t-il un marché pour les petites sportives 100 % électriques ? À une époque où le malus d'une GTI thermique peut égaler le prix de l'auto, c’est en tout cas le pari de nombreux constructeurs. Abarth, Alpine, Cupra, Lancia, Opel, Mini et bientôt Volkswagen : les nouveautés zéro émission se succèdent, affichant des fiches techniques aussi impressionnantes que leurs tarifs.
Peugeot arrive à son tour sur ce marché de niche en faisant renaître le blason GTi. Il s’agit d’une première pour la griffe sportive sur une voiture électrique. La Française, fabriquée à Saragosse aux côtés des Opel Corsa et Lancia Ypsilon, partage la même fiche technique puisque toutes sont conçues par Stellantis, dont le fondement industriel est la mutualisation.
Cette déclinaison sportive de la Peugeot 208 ne fait pas exception car elle reprend la même configuration que ses cousines, à savoir un électromoteur produit par Emotors (Nidec/Stellantis) développant jusqu’à 280 ch avec un refroidissement amélioré, une batterie de 51 kWh (utiles), des voies élargies, une suspension rabaissée, un différentiel autobloquant mécanique et un freinage surdimensionné.
Les performances sont dignes d’une supercar d’antan avec un 0 à 100 km/h expédié en 5,5 s et un 1 000 m départ arrêté en à peine 25 s. Revers de la médaille, la vitesse est bridée électroniquement à 180 km/h et l’autonomie mixte est homologuée pour 375 km.
Un prix clés en main sous les 40 000 €
Le seul levier sur lequel la marque peut influer, c’est le calibrage du châssis, le design, la personnalisation et naturellement le prix. Ici, il est fixé à 42 900 €, hors aides de l’État (3 600 €). Le prix « clé en main » de la voiture passera sous la barre des 40 000 €. Un prix élevé, mais au final dans la moyenne de ces petites sportives électriques.
Pour le design, cette e-208 GTi est reconnaissable à ses éléments aérodynamiques spécifiques comme le spoiler avant, le becquet et un diffuseur arrière avec feu antibrouillard intégré inspiré de la F1. Le châssis a été abaissé de 30 mm et les voies avant et arrière ont été élargies respectivement de 56 mm et 27 mm. La petite lionne chausse des jantes inédites de 18’’ façon cadran de téléphone, référence à la 205 GTI. Seules la peinture (entre 900 et 1 100 €) et le toit panoramique (650 €) sont ici en option.
La teinte rouge vif Elixir (1 100 €), coloris emblématique des modèles sportifs Peugeot depuis 40 ans, habille la carrosserie et s'invite aussi à bord. Moquette, surtapis, ceintures de sécurité et surpiqûres des sièges mettent d’emblée dans l’ambiance. Tout est rouge ! Peugeot a doté son modèle de sièges semi-baquets au maintien latéral renforcé, d’un volant recouvert d’Alcantara et d’un pédalier alu. Derrière lui se déploie l'i-Cockpit Peugeot, doté d'un affichage spécifique rouge et personnalisable, mais malheureusement toujours illisible.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,10 m
- Largeur : 1,77 m
- Hauteur : 1,40 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 309 l / 1 118 l
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Juin 2019
* pour la version II (2) ELECTRIQUE 54 KWH 281 GTI.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
Photos (158)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération