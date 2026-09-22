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Peugeot E-208 (2e Generation)

Essai

Essai Peugeot e-208 GTi (2026) : que vaut la GTi la plus puissante de l'histoire ?

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Alexandre Bataille

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6. La fiche technique que la Peugeot E-208 GTi

 

Essai Peugeot e-208 GTi (2026) : que vaut la GTi la plus puissante de l'histoire ?
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La Peugeot 208 II s'est-elle rachetée une conduite en termes de fiabilité ?

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C’est à l’occasion du Salon de Genève en mars 2019 que la seconde génération de 208 est lancée. Elle fait totalement table rase du passé en adoptant un look inédit, mais en phase avec les autres modèles de la gamme. La citadine veut plus que jamais battre sa concurrente de toujours : la Renault Clio.

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