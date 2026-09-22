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Peugeot E-208 (2e Generation)

Essai

Essai Peugeot e-208 GTi (2026) : que vaut la GTi la plus puissante de l'histoire ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

21  

5. La Peugeot 208 E-GTi face à ses concurrentes

 

Essai Peugeot e-208 GTi (2026) : que vaut la GTi la plus puissante de l'histoire ?

La Peugeot E-208 GTi, à partir de 280 ch et 42 900 €, est évaluée dans la catégorie des citadines électriques sportives qui comprend notamment :

L'Alpine A290, à partir de 220 ch et 42 200 €

L'Opel Corsa GSE, à partir de 280 ch et 39 990 €

La Mini Cooper JCW E, à partir de 258 ch et 42 600 €

 

Peugeot e-208 GTi
Budget
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
 
Pratique
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
 
Note globale : 12,4 /20
Explication des critères de notation
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La Peugeot 208 II s'est-elle rachetée une conduite en termes de fiabilité ?

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C’est à l’occasion du Salon de Genève en mars 2019 que la seconde génération de 208 est lancée. Elle fait totalement table rase du passé en adoptant un look inédit, mais en phase avec les autres modèles de la gamme. La citadine veut plus que jamais battre sa concurrente de toujours : la Renault Clio.

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