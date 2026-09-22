La Peugeot E-208 GTi, à partir de 280 ch et 42 900 €, est évaluée dans la catégorie des citadines électriques sportives qui comprend notamment :

L'Alpine A290, à partir de 220 ch et 42 200 €

L'Opel Corsa GSE, à partir de 280 ch et 39 990 €

La Mini Cooper JCW E, à partir de 258 ch et 42 600 €